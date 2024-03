PSOE-M reprocha el 'no' del PP al techo de gasto en el Senado que hará "perder 400 millones" a ayuntamientos en Madrid

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha reprochado al PP su 'no' esta semana a la senda déficit en el Senado, que implica que habrá "más de 400 millones de euros" a los que el conjunto de los ayuntamientos de Madrid no podrán acceder.

Lo han criticado en al reunión del Consejo de Alcaldes y Portavoces del PSOE-M, presidido por el secretario general de la formación, Juan Lobato, y al que han acudido, entre otros, la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y en el de Arganda del Rey, Guillermo Hita.

"Pues esto supone un detrimento muy importante en la capacidad de gasto de esos 8.100 y pico ayuntamientos de los 179 de la Comunidad de Madrid. Repito, esa comunidad que tanto maltrata en la financiación de los ayuntamientos", ha lanzado Hita, quien fuera regidor de su municipio en el pasado mandato y presidente de la Federación e Municipios de Madrid (FMM).

Entiende el argandeño que la política empieza en los municipios, "crece en las comunidades autónomas" y va hacia el estado. Es por ello que ha reprochado la "maniobra filibustera" de los 'populares', pensando que "cuanto peor, mejor para ellos".

MAROTO VE A LA CAPITAL COMO LA MÁS PERJUDICADA

Por esta decisión, Maroto ha cifrado en 200 millones de euros los que no podrán ponerse a disposición del Ayuntamiento por el "veto del PP de Feijóo".

Maroto ha explicado que con estos fondos se podrían construir 1.800 viviendas asequibles o se podría "dar prioridad" al derribo del scalextric en Puente de Vallecas.

Ha acusado al regidor de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de mostrar "complicidad" con Feijóo para "negar 200 millones a los madrileños". "Es señor Almeida está constantemente pidiendo al Gobierno de España más financiación. Lo acaba de hacer hace poco pidiendo que le compensen, por ejemplo, el impuesto de plusvalías. 700 millones de euros. Con esta cara que tiene el señor Almeida de pedirle al Gobierno de España permanentemente más financiación con la cara de decir que el Gobierno de España maltrata a los madrileños", ha afeado.

LOBATO ACUSA A AYUSO DE ACOSAR A LOS ALCALDES

Por su parte, Lobato ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no tratar a los ayuntamientos como "aliados" sino "como enemigos" y "acosándolos". " No les recibe, no les atiende, les está acosando permanentemente con falta de financiación, les está hurtando un dinero que es suyo", ha afeado.

Ha explicado que la reunión del Consejo de Alcaldes y Portavoces tiene como objetivo conseguir a través del PSOE que el PP recapacite ya pruebe esa senda de déficit.