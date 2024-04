PSOE valora presentar una ordenanza de habitabilidad para el espacio público tras anular el TSJM la de terrazas de 2022

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en el Ayuntamiento de Madrid está valorando presentar un borrador de Ordenanza de Habitabilidad para regir el espacio público tras anular el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la modificación de la ordenanza de terrazas aprobada en 2022 durante el Gobierno de coalición de PP y CS.

"Una ordenanza que sirva para regular terrazas, para regular aparcamientos, para regular en definitiva las zonas verdes, bueno, una mirada mucho más integral e inteligente, porque creo que el espacio público se tiene que reordenar", ha planteado la portavoz del PSOE en el Consistorio, Reyes Maroto, en una visita a una parcela de Vallecas junto al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato.

La sentencia estima el recurso presentado por la entonces portavoz del PSOE, Mar Espinar, al "no ser conforme a derecho" por "ausencia de justificación de informe sobre el impacto presupuestario y de evaluación estratégica ambiental", unido a que "no contemplaba la realización de un trámite de información pública, en el que los ciudadanos y en particular los vecinos afectados pudiera manifestar lo que su derecho convenga".

Maroto ha cargado contra la "chapuza jurídica" del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y "la gestión por la puerta de atrás" que ha tumbado el TSJM. "Estamos muy satisfechos", ha remarcado Maroto, quien ha apuntado que aún no saben si el Consistorio recurrirá la sentencia.

Ha puesto en valor el trabajo de Espinar y el Grupo Municipal el anterior mandato porque "no es fácil ganar al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid" que estaba generando "inseguridad jurídica".

"Creo que los hosteleros tienen que preguntar y exigir al Ayuntamiento por qué no se hicieron las cosas bien. Hoy se revierte esta ordenanza como consecuencia de esa chapuza jurídica. Eso es lo que hoy los tribunales han dicho y espero que las cosas se hagan bien", ha exigido.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

Maroto ha vinculado este fallo con la "falta de empatía" del alcalde de Madrid con los grupos políticos que no están "participando en el gran proyecto de ciudad" de este mandato, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana.

"El PSOE representa también a muchos madrileños que nos han votado, creo que tenemos propuestas de ciudad que pueden ser necesarias para incorporar a ese debate", ha reivindicado la portavoz, quien ha incidido en que una cosa es que "no se incorpore alguna propuesta" y otra que la oposición "no esté en ninguna mesa, ningún foro" donde se debata el PGOU.

Cree que la capital tiene un reto en el que su planteamiento de una ordenanza de habitabilidad que apueste por la "convivencia" de vecinos, actividad económica o la movilidad podría "evitar la confrontación" y garantizar que todos "puedan disfrutar la ciudad de forma armónica".