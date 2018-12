Recogen firmas para parar el desahucio a dos octogenarios de Pozuelo y que vivan en su casa pagando un alquiler social

Publicado 05/12/2018 13:52:35 CET

Un vecino de Pozuelo ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para pedir a un banco que no desahucie a dos octogenarios en Pozuelo de Alarcón y los deje vivir en su casa pagando un alquiler social.

Así lo ha explicado el hijo del matrimonio, José Ramón Ortiz Moreno, que ha señalado que sus padres, José y Petra, de 85 y 82 años, respectivamente, podrían ser desahuciados de la casa, a raíz del préstamo de 330.000 euros que solicitó el yerno de sus padres poniendo como aval la casa del matrimonio.

En declaraciones a Europa Press, Ortiz Moreno ha indicado que sus padres llevan viviendo 53 años en la casa, que "construyeron ellos mismos", en la zona de Pozuelo Estación, y que el valor de la vivienda es de "unos 600.000 euros", por lo que "serviría para cancelar la deuda, de sobra", por lo que piden al banco que les permita vivir allí pagando un alquiler social.

El hijo ha asegurado que hasta el momento no han recibido notificación de desahucio de forma definitiva, pero que intuye que el proceso para continuar con el procedimiento, del que "se había dado como fecha de lanzamiento diciembre de 2014", "se podría haber reanudado".

En este sentido, ha aclarado que su caso comenzó en 2003, cuando sus padres pidieron un crédito de 330.000 euros para ayudar a su yerno a pagar una deuda, "aunque el único ingreso que tenían era de 1.000 euros, les concedieron el préstamo".

Cuando firmaron el préstamo, continúa su hijo, el yerno de sus padres "firmó un contrato privado" donde decía que "si no devolvía ese dinero, ellos se quedarían con la casa de él para disponer del inmueble y así pagar el crédito que habían solicitado".

"Durante un tiempo, ese hombre estuvo pagando, pero luego dejó de pagar. Fue entonces cuando el banco empieza los trámites para solicitar el pago de los intereses, diciendo que les meten en fichero de deudores, inician el desahucio y al final, después de todo el trámite, se iba a producir el lanzamiento a finales de 2014. Abrimos entonces una campaña de recogida de firmas en change.org/joseypetra", afirma.

Ortiz Moreno achaca a la repercusión mediática que tuvo el caso a que el "banco dijera que estaban dispuestos a aceptar la dación en pago y un alquiler social". "Desde 2015 hasta noviembre de 2018 el banco nos han pedido todo tipo de documentación, hasta que nos han comunicado que ya no aceptan la dación en pago", añade.

"Al no aceptarlo, intuimos que han reanudado el proceso de desahucio. Por ello, hemos reactivado la recogida de firmas, con la idea de que el banco vuelva a donde estábamos, que era una dación en pago para cancelar la deuda y un alquiler social que permita a mis padres poder continuar con su forma de vida. El objetivo final es que vayamos a un notario a firmar la dación en pago y el alquiler social. No volver a cometer el error de 2015 de no haber firmado nada", ha subrayado.

Finalmente, ha recalcado que no pretenden que se anule la deuda, si no que "que acepten la dación en pago y les dejen vivir allí con un alquiler asequible hasta el final". "Bastante han pasado con la muerte de su hija, la estafa de su yerno y ahora el intento de desahucio del banco", concluye.