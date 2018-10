La resolución del contrato con Dragados "no es posible" por no llegar a un acuerdo con las indemnizaciones y por el PEF

Publicado 21/02/2018 10:12:09 CET

La resolución del contrato entre el Ayuntamiento y Dragados sobre infraestructuras viarias "no es posible" porque finalmente no se alcanzó un acuerdo entre ambas partes por las indemnizaciones y por el Plan Económico-Financiero (PEF), ha indicado este miércoles el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en la comisión del ramo.

El Ayuntamiento de Madrid, a través del área de Desarrollo Urbano Sostenible, ha decidido tomar el control y "secuestrar" temporalmente la concesión interviniendo a la empresa Dragados la gestión del mantenimiento de nueve túneles tras las constantes incidencias ocasionadas por filtraciones en varias de estas infraestructuras, ha informado Calvo.

Ante las "carencias del contrato integral para el adecuado mantenimiento de las infraestrttucturas desde el primer día", el área comenzó a trabajar en una "posible resolución del contrato de mutuo acuerdo con el concesionario pero no se llevó a término por no haber acuerdo en las indemnizaciones y porque cuando entró en vigor el PEF no cabe una resolución en esos términos", ha expuesto el delegado.

José Manuel Calvo ha asegurado que el Gobierno municipal hará "todo lo que esté en su mano, secuestro incluido, para garantizar que Dragados cumple con sus obligaciones". "La resolución está descartada porque no es posible", ha remarcado, después de insistir en que se aplicará a la concesionaria las sanciones oportunas. También ha aclarado, a preguntas de la portavoz socialista del área, Mercedes González, que "se han abierto expedientes cuando se han producido posibles negligencias".

González ha felicitado al área de Desarrollo Urbano Sostenible por la aplicación del secuestro puntual pero ha lamentado que el camino de la resolución del contrato no vaya a ponerse en marcha cuando considera que es la única solución.

Desde el PP Borja Corominas ha criticado al "Ayuntamiento del Cambio" que una Dragados a su "elenco de culpables" habituales y ha mostrado su sorpresa por que los túneles "revienten a la vez". También ha cargado contra el modelo de ciudad de Ahora Madrid, en el que pretenden que "no compense coger el coche" aunque ha reconocido que el uso del vehículo privado es "excesivo" en la ciudad.

Esto ha llevado a Calvo a darle la enhorabuena por ser "la primera vez que un miembro del PP dice que hay que trabajar por reducir el peso del coche en la ciudad". "Espero que no sea denostado en su partido", ha bromeado.

RECURSO DE DRAGADOS

Dragados, a su vez, ha interpuesto recurso contencioso-administrativo y ha solicitado la suspensión de las resoluciones administrativas dictadas. Los juzgados de la jurisdicción contencioso administrativa nº 6 y 23 han dictado una medida cautelarísima de suspensión concediendo al Ayuntamiento un plazo para justificar la aplicación de secuestro temporal de la concesión.

En las últimas semanas y como consecuencia de la presencia de filtraciones de agua no reparadas o reparadas por "falta de diligencia por el concesionario", los responsables de seguridad de los túneles han procedido a ordenar el cierre parcial o total y por determinados períodos de tiempo de hasta nueve túneles.

"El concesionario, a pesar de los reiterados requerimientos de la Administración y las órdenes de trabajo de los técnicos municipales, no ha ejecutado las obras de reparación necesarias para permitir el funcionamiento normal de los túneles en condiciones de seguridad", ha indicado Calvo.

MEDIDA JURÍDICA EXCEPCIONAL

Ante la "inactividad del concesionario y ante la grave perturbación al tráfico y a la movilidad de la ciudad derivada del cierre de estos pasos subterráneos que ha afectado no solo a los ciudadanos sino al funcionamiento de los servicios esenciales de la ciudad", el área de Desarrollo Urbano Sostenible ha optado por la aplicación de "una medida jurídica excepcional prevista, para una situación de emergencia" como la descrita tanto en el Pliego de Condiciones que regula el contrato de concesión como en la normativa administrativa vigente.

Se trata del "secuestro puntual y temporal" de la concesión en los nueve túneles afectados para tomar el control de la situación y proceder a la reparación inmediata de las filtraciones producidas.

Para aplicar esta medida ha iniciado los debidos expedientes, uno por cada túnel, concediendo a la empresa Dragados un plazo para la ejecución de las obras de reparación.

EMERGENCIA DE LA EJECUCIÓN

Cumplido ese plazo y verificado que la empresa concesionaria "no había ejecutado las actuaciones a las que está obligada" se ha dictado un decreto declarando la emergencia de la ejecución y la resolución de secuestro temporal de la concesión para realizar las obras de reparación necesarias y permitir la apertura de los túneles y su funcionamiento en condiciones de seguridad.

Calvo ha señalado que la mayor parte de las reparaciones, consistentes en la conducción del agua filtrada por canaletas hasta el sistema de drenaje, se podía realizar como máximo en 72 horas y a un coste mínimo.

NUEVE TÚNELES

Los túneles afectados son el de Plaza Castilla (en ambos sentidos de la circulación); túnel de Pío XII-tubo norte (sentido Monforte de Lemos y Sinesio Delgado); Túnel de Pío XII-tubo sur (sentido avenida de Burgos y M-30); o el de José María Soler (tramo sentido Gran Vía de Hortaleza). Este túnel estuvo cerrado desde el 6 de febrero a las 3.25 horas y hasta las 18.20 horas del mismo día, plazo en el que la concesionaria terminó los trabajos instalando canaletas de recogoda de agua y se pudo reabrir.

Al listado se une el túnel de Sor Ángela de la Cruz (sentido Villamil); Sor Ángela de la Cruz (sentido Castellana); túnel de Azca (salida a Capitán Haya); Azca (entrada por la calle Basílica y anillo interior) y el túnel de la Puerta de Toledo (sentido Ronda de Segovia).

Calvo ha explicado que las filtraciones de agua suelen ser habituales en las infraestructuras subterráneas. Además se ha dado la circunstancia de que algunas de las producidas en los túneles afectados fueron agravadas por roturas de tuberías del Canal de Isabel II en uno de los casos y fisuras en la playa de vías de la estación de Chamartín en otros.

Las medidas de cierre de los túneles a causa de la presencia de agua se corresponden con estrictos protocolos de seguridad y sólo pueden ser levantadas una vez que el concesionario realice las obras necesarias para reparar las filtraciones para devolver al túnel las condiciones de seguridad necesarias.

Fue en enero de 2014 cuando el Ayuntamiento formalizó con Dragados la concesión del contrato de Gestión Integral de Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid. Incluye, entre otras prestaciones, la vigilancia, conservación, mantenimiento y acondicionamiento de las estructuras y obras de paso de las vías y espacios públicos, así como su adecuación a la normativa vigente en materia de accesibilidad y movilidad, el mantenimiento de su funcionalidad y la seguridad.