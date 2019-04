Responsable de la campaña publicitaria 'Vota San Isidro': "No queremos que ningún partido se apropie de la tauromaquia"

Publicado 02/04/2019 18:58:06 CET

El responsable de la campaña de publicidad 'Vota San Isidro', José Ramón Lozano, ha explicado a Europa Press que la nueva campaña que ha diseñado para la empresa que gestiona la Plaza de Toros de Las Ventas (Plaza 1) no es política, pero "no quiere que ningún partido se apropie de la tauromaquia".

El polémico anuncio se está proyectando desde hace unos días y lo hará todo el mes de abril a las puertas del intercambiador de Príncipe Pío, en algunos autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y en la red de quioscos de Madrid. De momento, no han recibido ninguna petición de retirada por parte de estos puntos de exhibición o de las administraciones responsables de dichas instalaciones.

En el anuncio y spot se ve a un torero en traje de luces con el pantalón roto por los glúteos. Junto a la imagen el lema 'No dejes a la tauromaquia con el culo al aire. Votes a quien votes, vota San Isidro', invitando al ciudadano a comprar las entradas para la feria taurina por excelencia de la capital.

"Partimos de la premisa de que este año vamos a competir con las campañas electorales, que invaden de carteles toda la ciudad y que hacen mucho ruido. Cuando hay tantos mensajes el cerebro del viandante se bloquea y necesitas algo muy llamativo para que se gire y tu anuncio no caiga en saco roto", ha explicado Lozano.

Según ha manifestado, la campaña quiere llamar la atención a las personas que han pensado en ir a los toros o hacerse abonados a Las Ventas pero no han dado todavía el paso; y no tanto a los muy aficionados, a los que ha agradecido, no obstante, su apoyo a la Fiesta Nacional.

Sobre la imagen del torero utilizada, el diseñador ha detallado que se le ocurrió viendo una escena real de hace pocas fechas en el que un toro pinchó a un matador en el pantalón a la altura de los glúteos. Y a raíz de aquello pensó en el lema de "con el culo al aire".

La campaña ha sufrido críticas por quienes la tachan de "partidista" o directamente de "pedir el voto para los partidos a favor de los toros". "Al revés, lo que pretendemos es que la tauromaquia sea en sí mismo una especie de partido político. ¿Y cómo puedes depositar tu voto en San Isidro? Pues yendo a la plaza a ver una corrida o haciéndote abonado, porque la Fiesta genera empleo, es economía, arte y cultura...", esgrime.

Para Joserra Lozano, no se trata de vincular a Las Ventas a algún o algunos partidos políticos, sino que nadie use la tauromaquia como herramienta de su campaña política, teniendo en cuenta además de que PP y Vox han fichado a toreros para sus listas electorales de las próximas elecciones generales.

"No nos queremos vincular a un partido porque la tauromaquia es lo más democrático que hay, ya que puedes comprar la entrada que quieres, en todo lo que ocurre puedes participar mediante el pañuelo o el comentario. Todo lo que ocurre es democrático y se reúne personas de muy diferentes signos políticos. Es darte un paseo por las gradas y hay todo tipo de votantes", ha dicho el responsable publicitario.

La iniciativa de promoción 'Vota San Isidro' quiere dar un impulso a la venta de entradas en esta temporada, que coincide en parte con la campaña de las elecciones municipales y autonómicas; algo que ocurre cada cuatro años y que, según los promotores, no tiene repercusión en la asistencia al coso madrileño.

"La situación económica influye más, pero a pesar de todo Madrid tiene 34 tardes seguidas de toros y hay una media de 20.000 espectadores todos los días. No hay otro espectáculo que soporte este movimiento. Es como si hubiera un Madrid-Barcelona todos los días. No estamos tan mal como algunos dicen", ha concluido el diseñador de la comentada campaña de este año.