Responsables de La Cubierta comunican al Ayuntamiento de Leganés la suspensión de la macrofiesta del día 26

Tras una reunión que han mantenido con el Consistorio donde éste les ha trasladado su "malestar" por el evento

LEGANÉS, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa promotora de la plaza de toros La Cubierta ha trasladado este jueves a los responsables del Ayuntamiento de Leganés su intención de suspender la macrofiesta programada para el día 26, tras la presión social que ha generado la programación del evento.

La primera teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Industrias y Patrimonio, Laura Oliva, ha hecho el anuncio tras la celebración de una reunión para valorar las consecuencias de la conocida como 'Fiesta del Agua'.

Tras ello, ha trasladado "para tranquilidad de todos los vecinos" que "el evento no se va a celebrar dado que los organizadores han entendido los argumentos que desde el Ayuntamiento se han indicado en cuanto a la no conveniencia en un momento en el que la Covid-19 no ha desaparecido de nuestras vidas y de nuestra ciudad", ha señalado.

El Ayuntamiento había convocado a los responsables de la fiesta "privada" a una reunión para trasladarles su "malestar" ante el riesgo de contagio de Covid-19 que supondría esta celebración, prevista para el día 26 con doce horas de duración y varios Djs.

Según fuentes municipales, en ese encuentro se ha trasladado a los promotores "la no conveniencia de la celebración de esta fiesta", ya que Leganés ha sido "una de las ciudades de España más castigadas por la Covid-19", con más de 3.400 contagiados.

"Los organizadores han confirmado la suspensión de este evento privado y el Ayuntamiento agradece esta decisión al entender que es la mejor por responsabilidad", han precisado las mismas fuentes.

El grupo de concejales de Más Madrid-Leganemos, socio de Gobierno del PSOE en Leganés, había pedido esta mañana "un pronunciamiento expreso de las autoridades sanitarias autonómicas y estatales" sobre la celebración de la macrofiesta.

Más Madrid-Leganemos, que había pedido a los organizadores que suspendan el evento, ha reclamado a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Sanidad que se pronunciasen sobre la idoneidad de este evento ante el riesgo de contagio por coronavirus merced a las aglomeraciones de jóvenes que previsiblemente habrá en la zona.

"La celebración de este evento es posible por las directrices que se han marcado desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. No es ilegal --han precisado-- pero no parece muy lógico, por lo que apelamos a la responsabilidad de los distintos actores involucrados, principalmente la empresa concesionaria de La Cubierta y empresa promotora del evento, para evitar poner en riesgo a nuestra población".

INSPECCIÓN

Por su lado, el portavoz del PP de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, había presentado este jueves en el Ayuntamiento un escrito de denuncia donde exigía una inspección "técnica y urbanística, así como la vigilancia y el control" de las instalaciones de la plaza de toros La Cubierta para comprobar que se cumplen todas las medidas de seguridad.

Los 'populares' querían que se comprobase "si el recinto cumple con los todos los requisitos de seguridad que exige la ley y que se cerciore si el evento se desarrollará bajo estrictas medidas sanitarias para prevenir un rebrote del Covid-19".

En este punto, Recuenco ha reclamado que si detectan deficiencias, se proceda a "incoar" el correspondiente "expediente sancionador", que no aclara si podría derivar en la suspensión del evento.