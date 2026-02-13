El Retiro y otros ocho parques singulares permanecerán cerrados este viernes por las fuertes rachas de viento

Archivo - Cartel de protocolo de alertas metereológicas, a 17 de octubre de 2023, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por fuertes rachas de viento, lo que ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a bal - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Retiro y otros ocho parques singulares de Madrid permanecerán cerrados este viernes por las fuertes rachas de viento previstas atendiendo a la última actualización del boletín de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

Según las previsiones de la Aemet para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento que alcanzarán máximas de hasta 64 km/h. La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.