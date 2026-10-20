Retrasos en C-5, C-8 y C-10 Cercanías por incidencias en señalización de Pinar de Chamartín y desorden en Zarzaquemada

Archivo - Un tren de renfe en los andenes de la estación de Puerta de Atocha durante el paro de 24 horas convocado por el sindicato CCOO en el grupo Renfe que ha obligado a la operadora ferroviaria a suspender la circulación de 320 trenes de pasajeros de - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de las líneas C-5, C-8 y C-10 de la red de Cercanías de Madrid han sufrido retrasos a primera hora de esta mañana por una incidencia en los sistemas de señalización de la estación Pinar de Chamartín y alteración del orden público en Zarzaquemada.

Las incidencias en la C-8 y C-10 han comenzado sobre las 7 horas de este martes, y pronto personal de Adif ha comenzado con los trabajos de reparación para solventar la incidencia a la mayor brevedad posible, han informado en sus redes sociales.

Horas más tarde, sobre las 8.45 horas, la incidencia estaba resuelta y los trenes han recuperado gradualmente su paso habitual.

Por otro lado, Cercanías Madrid ha informado de que los trenes de la línea C-5 han sufrido demoras y posibles modificaciones del recorrido habitual debido a una alteración del orden público en Zarzaquemada sobre las 8 horas que, apenas 30 minutos después, ya estaba resuelta.