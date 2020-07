Reyero avisa a Vox que no derogará las leyes LGTBI: "Prefieren un Madrid en blanco y negro, nosotros en arcoíris"

Hace una "mala valoración" de la situación de LGTBIfobia en la región

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alerto Reyero, ha avisado a Vox que no van a derogar "ni una coma" de las leyes LGTBI del Gobierno regional y les ha afeado que quieran un Madrid en "blanco y negro" mientras ellos lo quieren en "arcoíris".

Durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, a la respuesta del diputado de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño el consejero ha hecho una "mala" valoración de la situación de LGTBifobia, y cree que seguirá siendo mala "siempre" mientras sigan existiendo incidentes de odio.

Rubiño ha recordado que el informe del observatorio ha calculado 321 agresiones en la Comunidad y ha afeado a la presidenta que esta mañana haya dicho que no va a hablar de ello porque "a los madrileños no les quita el sueño.

"Será porque la presidenta no se ha encontrado con un niño LGTBI que sufra a diario acoso en la escuela y una situación de exclusión gravísima, ni con nadie que tenga miedo a ir por la calle con su pareja. No han sido capaces de colgar la bandera LGTBI ni en la sede de la Comunidad ni en el Ayuntamiento. Ustede sabían con quién iban a gobernar, de la mano de la extrema derecha y no pueden quejarse de estar atados de manos y pies y ser incapaces de hacer cumplir las leyes", ha lamentado.

LOS DATOS "NO SON BUENOS"

El consejero de Políticas Sociales ha reconocido que los datos del informe "no son buenos" y que reflejan que no deben "bajar la guardia" para educar en los valores del respeto y la libertad. "La situación de las personas LGTBI deben preocupar a toda la sociedad, no solo a los colectivos", ha sostenido.

No obstante, sí ha celebrado que la Comunidad por primera vez baje en número de agresiones, un 7 por ciento menos, y hayan aumentado las denuncias en cuatro puntos. Además, ha asegurado que esperan poner en marcha pronto el consejo LGTBI para continuar siendo una región de las "más seguras y con más visibilidad del mundo".

Para finalizar, ha lanzado un mensaje a Vox, que desde este Gobierno "no van a dar ni un paso a atrás a su compromiso con las personas LGTBI. "No, no vamos a derogar ni una coma de las leyes de igualdad LGTB, señores de Vox, ni una. Ustedes prefieren contra con un Madrid en blanco y negro, nosotros en arcoíris. Una Comunidad en la que todos y cada uno de nosotros nos sintamos orgullosos", ha lanzado Reyero.

Previamente, el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, también ha contestado a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que el hecho de "comparar banderas suele ser peligroso". "Cuando Torra cuelga una bandera o una estelada, lo hace para que parte de la población no se sienta identificada. Lo hace para excluir. Cuando alguien pone una bandera LGTBI, lo hace por libertad, para incluir", ha defendido.

Para Zafra, esa es "la diferencia entre Cs y Vox". "Nosotros usamos las banderas para unir, ustedes para excluir. Señora Monasterio, señores de Vox, feliz Orgullo", ha lanzado el portavoz de la formación 'naranja'.