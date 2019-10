Reyero espera contar con Vivienda para destinar pisos sociales destinados al plan 'Housing First' de personas sin hogar

Publicado 15/10/2019 15:49:47 CET

Para ponerlo en marcha revisarán los convenios con ayuntamientos, aunque para este año prorrogarán los existentes

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha afirmado este martes que espera contar con la Consejería de Vivienda, dirigida por David Pérez, para destinar pisos sociales para el novedoso programa 'Housing First' de inclusión en la sociedad de personas sin hogar.

Reyero, que ha participado este mediodía en un encuentro sobre el desarrollo de este programa, ha señalado que para poner en marcha este plan se requiere una coordinación entre las consejerías de Políticas Sociales y Vivienda, además de la colaboración público-privada y de otras organismos como el Ayuntamiento de Madrid.

"Se trata de una iniciativa con la que trabajamos en la oposición y vamos ahora a trabajar desde el Gobierno porque creemos que da respuesta al sinhogarismo más complicado, el que no acepta entrar en un albergue, que tiene problemas profundos de adicciones y en la campaña del frío no quiere ir a un albergue. Creemos que es un propuesta muy interesante, pero necesita un impulso", ha dicho el consejero de Cs.

Así, ha explicado que el 'Housing First' se basa en darle un hogar a una persona sin él sin condiciones pero con un acompañamiento por parte de trabajadores sociales y entidades.

Frente al sistema tradicional de escalera, generalmente en albergues, en los que se la persona va ganando espacios de inclusión social cuando va dejando sus adicciones, en 'Housing in First' se apuesta desde el inicio por ofrecerle un espacio privado en hogar. "El éxito ha sido arrollador en los países donde se ha instalado", ha dicho Reyero.

El titular regional de Políticas Sociales ha destacado que el modelo de Políticas Sociales consiste en poner en el centro a la persona, mientras que Vivienda "lo entiende de otra manera, por la historia política de esta Comunidad". Y ha recordado que el Gobierno regional es ahora de coalición entre dos partidos diferentes (PP y Cs).

"Por eso puede ser un problema a la hora de nuestra acción política. Al final, es verdad que se piensa tradicionalmente en las políticas de vivienda en construir, construir y llegar a una situación que es un problema real en nuestra sociedad. Nosotros vamos a contar con la colaboración de la Consejería de Vivienda, pero va a surgir retrasos porque hay una mentalidad de que no tiene a la persona en el centro, como sí lo tiene esta Consejería", ha indicado.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS

Alberto Reyero ha anunciado que para poner en marcha este plan revisarán los convenios con los ayuntamientos, aunque para este año prorrogarán los existentes. "Entiendo que es más voluntad política de querer hacerlo y ser más transformador. Hemos de tener una apuesta decidida. No vale tanto aprobar 10 nuevas viviendas, sino hacer una apuesta decidida de un número importante", ha apuntado.

"Vamos a necesitar recursos, vamos a buscar colaboración público-privada e inversiones externas y ver qué tipo de viviendas se pueden usar para este programa, de dónde van a salir o van a ser viviendas que podamos alquilar por otro lado. No se han hecho cosas por no acabar de comprender el modelo y no tener la voluntad política de implementarlo. Hay mucha gente que quiere hacer cosas y no le estamos dando oportunidades para ponerlas en marcha. Hay que aprovecharlo y es una asignatura pendiente", ha proseguido el consejero.

Por último, el titular regional de Políticas Sociales ha apostado por un modelo de innovación social. "Necesitamos inversores y particulares que quieran invertir en un modelo que se evalúa. Echo en falta en general la evaluación en España. No somos muy buenos como país evaluando políticas públicas. Del sinhogarismo hablamos de datos, pero no sabemos el éxito de algunas políticas. Dentro de ese marco una cuestión importante es querer medir el impacto social", ha dicho.

HOGAR SÍ: "TENEMOS QUE DEJAR DE CREAR ALBERGUES"

Por su parte, el director de 'Hogar Sí', antigua Fundación Rais, José Manuel Caballol, ha defendido hoy cerrar instituciones, dejar de crear albergues y ofrecer a las personas sin hogar "alternativas en viviendas normalizadas y en entornos comunitarios con los apoyos que necesitan". "Ha funcionado en otros casos y debería funcionar con el sinhogarismo, como en Escocia y Finlandia", ha manifestado.

Según ha explicado, en términos generales, en España las políticas actuales están en función de unas infraestructuras "muy antiguas, algunas llegan dando servicio 200 años, gestionadas muchas por organizaciones religiosas, con una forma de trabajar que no favorece la integración".

Caballol considera que estos recursos e instalaciones podrían aprovecharse para otras iniciativas "que verdaderamente sí que pueden generar recursos colectivos". "Ahora estamos viviendo una crisis con personas migrantes en Madrid. Si tuviéramos los dispositivos libres podríamos utilizar esos alojamientos colectivos y utilizarlos para situaciones de verdadera emergencia, y tener a las personas sin hogar de manera cronificada, que no son situaciones de emergencias, haciendo un proceso en viviendas en un entorno comunitario", ha esgrimido.