Rita Maestre mantiene a nueve concejales en los primeros quince puestos de su lista a las primarias de Más Madrid

A personas se incorporarán tras las primarias miembros de Verdes-Equo y representantes relevantes de la sociedad civil

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, mantiene a nueve concejales en los primeros quince puestos de su lista a las primarias de la formación de cara a las elecciones municipales de mayo de 2023.

Se trata de Félix López Rey (número 2), Pilar Sánchez (número 5), Nacho Murgui (6), Miguel Montejo (9), Mar Barberán (10), Chisco Fernández (11), Esther Morante (12), Pilar Perea (14) y Carolina Pulido (15).

La lista la completan Lucía Lois (número 3), Eduardo Fernández Rubiño (4), Sara Ladra (7), Olga Martínez López (8), Daniel Ayuso Miranda (13), Alberto Comeche (16), Marta Domaica (17), Jorge Sánchez Olivera (18), Diana López Díaz (19), Norberto Azor King (20), María Vieyra Calderoni (21), Victoria Hernández de Riquer (22), Carlos Astudillo Rodríguez (23), Martha Quezada García (24) y Paloma Corral Rivero (25).

A estas personas se incorporarán en unos meses y pasado el periodo de primarias miembros de Verdes-Equo y "representantes relevantes de la sociedad civil".

"Amamos Madrid y se nos nota. Esta es mi lista, una propuesta solvente para Madrid, preparada para gobernar al día siguiente de las elecciones: tenemos experiencia de gobierno y también como oposición, estamos listos, tenemos muchos proyectos y muchas ganas. Y además, hay muchas cosas que hacer, Madrid lleva demasiado tiempo parada", ha afirmado Maestre en un comunicado, quien ha destacado la pluralidad de perfiles, representativa de la sociedad madrileña

Destaca Maestre que son "un proyecto progresista muy amplio, donde hay gente como Félix López-Rey, que lleva toda la vida peleando para que mejore la calidad de vida de los barrios. También personas como Eduardo Rubiño, joven y un referente en la defensa de los derechos LGTBI".

"Lucía Lois está implicada en la pelea de las familias por una ciudad más adaptada y amable con la infancia, con entornos seguros y saludables o Cuca Sánchez, una concejala que ha demostrado estos años su solvencia y buen talante y que pelea como nadie contra la desigualdad", ha enumerado Maestre.

Se trata de un "equipo unido, feminista y con representación de todos los barrios de Madrid". "Esto es Más Madrid, solvencia y compromiso. Creo que se nota que nos tomamos Madrid muy en serio y que el grupo municipal actual ha hecho equipo y un trabajo muy preciso y riguroso estos años, recorriendo nuestra ciudad calle a calle y barrio a barrio", ha declarado Maestre.

En la lista son más las mujeres que los hombres, "como muestra clara del compromiso por la defensa de los derechos de las mujeres". También hay representación de todos los distritos de Madrid.

"No podemos olvidar que en 2023 habrá dos opciones sobre la mesa: la que yo encabezo y la de José Luis Martínez-Almeida. Habrá que elegir entre una opción como Más Madrid, que tiene un modelo claro para nuestra ciudad del presente y del futuro, y otra opción anclada en el pasado, que no le preocupa Madrid, que no quiere a Madrid y que no ha hecho nada por mejorar Madrid", ha subrayado.