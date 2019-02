Rivas solicita amparo al Constitucional tras rechazar el Supremo la nulidad del pleno que falló a favor de los bancos

Publicado 11/02/2019 13:54:18 CET

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid solicitará amparo ante el Tribunal Constitucional tras desestimar el Tribunal Supremo la petición de nulidad del pleno que falló a favor de los bancos en el caso del impuesto sobre las hiptecas, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Los incidentes presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda alegaban la vulneración de las garantías procesales en la vista celebrada el pasado 6 de noviembre en el Alto Tribunal.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado los tres incidentes presentados el pasado 27 de diciembre, una petición de nulidad de actuaciones del pleno que, los pasados 5 y 6 de noviembre, resolvió fallar a favor de los bancos y eximirlos del pago del tributo, contra la doctrina ya expresada por el propio Tribunal Supremo.

Según el Ayuntamiento, los magistrados reunidos este mañana han acordado inadmitir esta petición de nulidad, basada en los votos particulares de los miembros del plenario que cuestionaron el cumplimiento de las garantías procesales en una sesión en la que se decidió que fuesen los clientes, y no los bancos, los que asumiesen el pago del tributo.

Tras ello, el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, ha anunciado que solicitarán al Tribunal Constitucional pedir amparo, ya que considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales.

"El Supremo tenía hoy la oportunidad de resolver a favor de la gente y no de la banca y no lo ha hecho. Tenemos sentencias contradictorias sobre un mismo caso, y eso no puede ser. Las sentencias que son firmes para Rivas tienen que tener aplicación universal", ha dicho.

Del Cura ha recordado que si el Constitucional desestima el recurso de amparo de la Empresa Municipal de la Vivienda Rivas acudirá a Estrasburgo.

"Sería una vergüenza, una más, que tuviera que venir Estrasburgo a enmendarle la plana a la justicia española porque no son capaces de hacer justicia en este país para la gente y se haga para los poderosos. Espero que no lleguemos a eso pero en Rivas vamos a dar la pelea hasta al final por una justicia para la gente", ha concluido Del Cura.