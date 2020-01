Rivera niega que los relevos en el Festival de Otoño y Teatros del Canal sean "decisiones políticas"

Publicado 11/01/2020 10:44:57 CET

La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha asegurado que no ha tomado "ninguna decisión política" desde que ha llegado a la Consejería, en relación con los relevos en las direcciones del Festival de Otoño y los Teatros del Canal.

En lo que respecta a los Teatros del Canal, Rivera ha recordado que el cargo de la anterior directora, Natalia Álvarez, decayó con el del exconsejero Jaime de los Santos. "Cuando yo llego, no hay director de los Teatros del Canal", ha aclarado.

"Para el proyecto que yo tengo para los Teatros del Canal hacía falta una persona que tuviese un perfil más parecido al de Blanca Li que al de Natalia Álvarez, que ha hecho una labor estupenda. Nos hemos encontrado con obras muy interesantes que estaban ya preparadas y yo no tengo más que agradecimiento para las personas que han estado antes que Blanca Li, que han hecho de los Teatros del Canal un lugar referencial, empezando por (Albert) Boadella, después (Alex) Rigola y después Natalia", ha reconocido.

"Ahora mismo empieza otra época, creo que bastante más ambiciosa, y creo que Blanca Li es la persona perfecta para llevar los Teatros del Canal adonde queremos, a que se convierta en un teatro no solamente que mire a Europa sino en el que Europa se mire", ha agregado.

En cuanto al relevo de Carlota Ferrer en la dirección del Festival de Otoño, a la espera de su sustitución, ha dicho que "sí fue una destitución", de la que "se habló mucho con Carlota Ferrer, se habló de seguir contando con ella para futuros proyectos de la Consejería".

"Pero lo que nosotros queremos hacer con el Festival de Otoño no es la línea que sigue Carlota Ferrer", ha explicado Rivera, quien ha concretado que se encontró con un Festival de Otoño con un único espectáculo fuera de la capital y en Alcalá de Henares, "que ya tiene su propio festival de teatro".

Así, ha aseverado que "el Festival de Otoño tiene que ser un festival que mire a la Comunidad, porque es un festival de la comunidad, no es un festival de Madrid", y que siendo un festival con un presupuesto de 1,1 millones de euros "no puede estar pensado para 15.000 personas".

"Una decisión que toma un político no tiene porqué ser una decisión política. Yo jamás he preguntado a ninguna persona que trabaja conmigo a quién vota o qué piensa, jamás. Una decisión política aquí, en esta Consejería, no he tomado ninguna desde que yo he llegado", ha asegurado.

La consejera, que ha situado entre sus prioridades garantizar el acceso a la cultura a todos los madrileños de la región, ha dicho que hay un grupo de trabajo en la Consejería que está mirando cómo facilitar el acceso también desde el punto de vista económico, especialmente al público joven porque "es esencial la formación de públicos".

