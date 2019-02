De la Rocha ve un "mal mensaje" trasladar que para ser candidato del PSOE hay que estar "fuera" del partido

Publicado 04/02/2019 11:45:15 CET

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precandidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Manuel de la Rocha, cree que la dirección del partido está lanzando un "mal mensaje" al trasladar que para ser candidato socialista en Madrid hay que estar fuera del partido, como si eso fuera un "plus".

En declaraciones en Cope, recogidas por Europa Press, ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que acuda también a la presentación de su precandidatura como ha hecho con su rival, el exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández, "para mantener el equilibrio, la igualdad de armas como decimos los juristas, en un proceso democrático en el que somos pioneros".

El también exalcalde de Fuenlabrada ve "positivo" que personas independientes del PSOE se incorporen a la actividad política, como es el caso del cabeza de lista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que lleva muchos años "comprometido" con el proyecto socialista.

No obstante, sí le preocupa el "mensaje" de que para encabezar las candidaturas del PSOE "hay que buscar a gente de fuera, como si no hubiera personas en el PSOE", como él u otros muchos, para hacer esa función. "Es como si hubiera un plus por no ser militante y eso es un mal mensaje para la militancia y la política", ha remachado.

De la Rocha cree que puede ser "un buen alcalde" para Madrid por su "experiencia y conocimiento" de la esfera municipal y que lo relevante no es tanto las personas sino el proyecto que ofrecen los socialistas para mejorar la vida de los madrileños.

También ha dicho que el resultado final de las primarias dependerá del voto de los militantes y cree que su "trayectoria" y el conocimiento que tienen de él los afiliados del PSOE le llevarán a ganar este proceso en la capital.