Rodrigo subraya que el Paisaje de la Luz no está en peligro y critica la "demogogia" del Gobierno por ver quién tala más

Recalca que se contempla reponer 11.000 árboles



MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructura, Jorge Rodrigo, ha subrayado este martes que la declaración del Paisaje de la Luz como patrimonio de la Unesco "no está en peligro" por las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro entre las estaciones de Plaza Elíptica y Conde de Casal y ha cargado contra "la demagogia" del Gobierno de Pedro Sánchez por ver quién tala más árboles.

"Las infraestructuras que estamos ejecutando o la ampliación de la Línea 11 son bajo suelo. Y, sin embargo, el Gobierno de España, hasta cuatro ministros, nos están atacando directamente contra un proyecto que es de interés general y que va a mejorar la vida de todos los ciudadanos y, sobre todo, va a mejorar el transporte público de nuestra región", ha defendido.

Durante su intervención en un Desayuno Madrid organizado por Europa Press, el consejero ha recordado que en el proyecto modificado ya se ha reducido en casi un 51% la masa de arbolado afectado. "Lo que no podemos permitir los madrileños es que un proyecto de estas características sea atacado permanentemente por la izquierda y que el Gobierno de España, hasta cuatro ministros, estén intentando preocupar o perjudicar su viabilidad", ha censurado.

En esta línea, ha recalcado que es un proyecto "bueno para los ciudadanos" y ha recordado que se contempla reponer además 11.000 árboles. "Siempre que una administración, me dé igual el color político que tiene la administración, ya sea el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid o la propia Administración General del Estado, que hace una infraestructura de estas características, siempre va a tener un coste sobre el patrimonio verde de nuestra región, pero tenemos que tener claro también que nuestra región es la más verde y sobre todo la capital, la ciudad de Madrid, es una de las que tiene mayor número de árboles por habitantes. No se nos puede criticar a la Comunidad de Madrid que no protezcamos el medioambiente", ha alegado.

Así, ha censurado la política "de tirarnos los trastos a la cabeza" por quién tala más árboles para subrayar su apuesta por este tipo de inversiones que "son obras que son fundamentales, crean riqueza y traen inversión". "Yo eso no lo voy a criticar", ha subrayado.

Respecto a los restos arqueológicos hallados durante las obras en el Parque de Comillas de Carabanchel, el consejero ha incidido en que están siendo estudiados por la Dirección General de Patrimonio Cultural para su estudio. "Si tiene algún valor histórico, patrimonial o cultural, pues la Dirección General de Patrimonio nos dirá que es lo que tenemos que hacer con esos restos o con esos bienes que aparecen. Nosotros haremos siempre lo que nos digan directamente los equipos arqueólogos y, en este caso, la Dirección General de Patrimonio Cultural", ha señalado.

Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Asociación Vecinal Parque de Comillas y la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del colegio Perú han registrado una petición por escrito ante la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad reclamando la protección de estos restos "de interés patrimonial o etnográfico" que han sido localizados en el Parque de Comillas, en el distrito de Carabanchel.

Según los vecinos, se trata de unas 700 casas de 40 metros, con dos habitaciones y un baño cada cuatro hogares. En pie desde 1940 y hasta finales de los 70, esta barriada de casas estaba custodiada por falangistas y eran habituales los registros para controlar a cada inquilino, según señalan.

"Este descubrimiento forma parte de la memoria con la que se ha ido formando el barrio. Muchos vecinos nacieron y vivieron en esas casas, y tras ver esas baldosas tan características, o el pozo, enseguida han reconocido los restos, por eso, reclamamos a la Comunidad de Madrid que estudie la preservación de este patrimonio", defienden las entidades solicitantes.