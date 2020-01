Rodríguez Palacios responde a Villacís que él rinde cuentas ante los vecinos del Este y le reprocha que no dimita

Publicado 03/01/2020 16:09:04 CET

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mancomunidad del Este y alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha respondido esta tarde a la alcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que él rinde cuentas a los 31 municipios de la Mancomunidad y a su asamblea, que representan a más de 700.000 personas de la comarca y entre ellas a los 200.000 vecinos de Alcalá.

"Sigue sin entender que la Mancomunidad del Este la forman 31 municipios. El problema real fue su compromiso de que no entrarían los residuos de la Mancomunidad mientras fuera vicealcaldesa y aún así sigue de vicealcaldesa", ha dicho en su cuenta de Twitter.

La vicealcaldesa de Madrid ha anunciado este mediodía que su Grupo Municipal presentará en el próximo Pleno una iniciativa para que Rodríguez Palacios asuma sus responsabilidad y "pida perdón" a los vecinos de Vallecas por su "absolutamente negligente" gestión de los residuos de su comarca, que está ya recibiendo desde la semana pasada la planta de tratamiento de Valdemingómez.

"Nos parece lamentable la irresponsabilidad de este señor y su ausencia de capacidad de gestión, que tiene algo de intencionado porque no puede ser que durante tanto tiempo no pueden estar dando respuesta a sus vecinos. Y que no haya hecho los deberes él lo tengan que asumir los vecinos de Vallecas. Es inaceptable y es una lección que no puede aprender nadie en la Comunidad, no se puede y no se va a volver a producir", añadió Villacís.