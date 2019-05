Rollán advierte de que una posible modificación de Nuevo Norte conllevaría tramitarlo "de cero" 25 años después

Publicado 22/05/2019 10:58:24 CET

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Pedro Rollán, ha advertido este miércoles que una posible modificación del proyecto Madrid Nuevo Norte conllevaría que se comenzara a tramitar "de cero" 25 años después de comenzar a pergeñarse la operación.

"Todo parece apuntar, si seguimos las palabras de Pepu Hernández, que no comparte el proyecto, y se entiende que lo va a modificar; esto puede conllevar, si hay alteraciones sustanciales, tramitar desde el minuto 1 un proyecto que ya se lleva tramitando, gestando fallidamente, 25 años. Resulta muy importante que no tenga lugar variaciones del proyecto, porque podría ser inviable", ha apuntado ante los medios de comunicación en el Palace, tras asistir al desayuno informativo del candidato del PP al Consistorio, José Luis Martínez-Almeida.

Tras confirmarse ayer que la operación no saldría adelante esta legislatura, Rollán ha explicado que "han transcurrido 1.434 días desde que Carmena es alcaldesa, que son los mismos que ha tenido el proyecto con diferentes nombres encima de la mesa de su despacho, y parece ser que porque han transcurrido tres días más, parece que el proyecto en un principio iba a ser inviable".

"No iba a ser inviable cuando solicitó la presencia de diversos portavoces para una reunión en la que no se cuestionaba si daba tiempo o no para llevarlo a Pleno, sino que escenificaba si todos los grupos estaba conforme con ello", ha apostillado a renglón seguido.

Ante esto, Pedro Rollán considera que "el equipo de Gobierno (de Ahora Madrid) ha antepuesto intereses políticos, partidistas a los verdaderos intereses que han de mover la acción de gobierno de cualquier institución, como es el de dar una oportunidad para que en esa primera etapa, entre 100.000 y 120.000 madrileños consiguieran trabajo para hacer realidad Madrid Nuevo Norte".

Así, el presidente regional ha indicado que ahora corresponde al Ayuntamiento de Madrid, al equipo de Gobierno, "tomar la decisión de cuándo aprobar esto". "Pero me saltan algunas dudas: cuando convoca a los portavoces no les traslada nada de una inseguridad jurídica", ha expresado.

Y es que, ha añadido, esa seguridad la da la Comunidad a través de la emisión de los informes, y técnicos, que ya dijeron que conocían el proyecto con 10.000 folios, y "hoy son más de 48.000 folios, que no hacen sino avalar la viabilidad técnica y jurídica de esta iniciativa tan importante".