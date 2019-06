Rollán cree que si se dan "garantías" a Vox sobre cumplimiento de programa "no tendrían que entrar en el gobierno"

Publicado 12/06/2019 13:17:02 CET

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha subrayado que si se dan una serie de garantías para llevar a "buen puerto" un acuerdo programático con el que estén de acuerdo "no necesariamente tendrían que formar parte" del Gobierno regional y que el documento suscrito ayer entre PP con esta formación no se recogía la entrada en consejerías.

Así lo ha detallado a los medios de comunicación tras asistir al acto de toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y en referencia a las negociaciones que se mantienen para conformar un acuerdo de gobernabilidad para la Comunidad entre PP, Cs y Vox.

Rollán, que forma parte del equipo negociador de los populares, ha asegurado que el documento suscrito entre PP y Vox "no especifica" que la formación que lidera Santiago Abascal tenga que forma parte del Ejecutivo regional ni hace referencia específica a ostentar consejerías.

"El texto no dice que Vox vaya a formar parte del Gobierno, habla de entes", ha apuntado el presidente regional en funciones para incidir en que las negociaciones al respecto están en una fase "incipiente" y quedan aún "muchas cosas" por determinar.

Insistido por si el PP estaría dispuesto a dejar que Vox formara parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad mediante consejerías, ha respondido que "ni afirma ni descarta" ese extremo porque forma parte de la negociación que tendrá lugar en próximos días.

No obstante, ha aludido a unas palabras de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, en una entrevista para decir que lo relevante para este partido es que la hoja de ruta y el acuerdo programático que se logre pactar "no queda en papel mojado" y cree que si se dan las "garantías pertinentes" para llevarlo a "buen puerto", "no necesariamente tendrían que formar parte del Gobierno". Por tanto, con ese contexto y parafraseando a la dirigente de Vox, estar en el Ejecutivo "no sería determinante".

Para Rollán, lo importante es que ayer se sentaron las bases para la conformación de la Mesa de la Asamblea con las formaciones de centro derecha y que quedan semanas de negociaciones hasta que se convoque la sesión de investidura de la Asamblea.

Sobre si considera a Vox dentro de un pacto en el espectro político de centro liberal, el presidente de la Comunidad de Madrid ha dicho que este partido se ha calificado a sí mismo "a la derecha del PP" y que el pacto oscila en sensibilidades del "centro reformista, centro liberal, centro derecha y la derecha como Vox se califican a sí mismos".

Cuestionado sobre unas informaciones que apuntan a una reunión entre Cs y PSOE para hacer presidente al socialista Ángel Gabilondo a cambio de permitir la investidura como alcaldesa de Madrid de Begoña Villacís (Cs), Rollán ha dicho que él no conoce esos encuentros y ha manifestado su "más absoluto respecto" con lo que cada partido haga y que eso "se verá con el tiempo".

No obstante, ha especificado luego que cada formación será responsable de sus "alianzas, pactos y acuerdos" para añadir que los madrileños decidieron con su voto en las elecciones dar la mayoría parlamentaria a las siglas de centro derecha.

En esta línea, ha insistido en que queda todavía "mucho camino por recorrer" y no hay nada escrito, pero espera que con "voluntad sincera" se puedan llegar a acuerdos sobre "lo que es más positivo para los madrileños".

Por tanto, ahora le toca a los partidos decidir si se conforma un nuevo Gobierno regional que siga el mandato de las urnas o ir a una nueva cita electoral "que no sería deseable". Al respecto, ve "lógico" tratar de llegar a un acuerdo y por ello apela al "sentido común" y que se anteponga lo que une a los partidos frente a las divergencias y fructifique un nuevo Ejecutivo con el liderazgo de la popular Isabel Díaz Ayuso