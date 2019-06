Rollán critica la actitud "irresponsable" de Vox en la Comunidad y recomienda "trankimazin" a algunos líderes regionales

Publicado 25/06/2019 13:02:53 CET

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad en funciones, Pedro Rollán, ha tachado de "absoluta irresponsabilidad" la actitud de Vox, que pretende "mezclar y enturbiar" las negociaciones autonómicas con las municipales, algo que responde a su parecer a su "absoluta falta de experiencia", y les ha pedido "un poquito de voluntad" para poder alcanzar un acuerdo.

Además, Rollán ha recomendado, en "tono jocoso", a determinados líderes regionales que se tomen "un trankimazin" a la hora de afrontar los contactos para la gobernabilidad de la región.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el dirigente autonómico ha remarcado que los madrileños en las urnas encomendaron "una labor "a los tres partidos del centro derecha, por lo que para estos sería "incomprensible" que no se alcanzase un pacto.

En este sentido, el dirigente regional ha hecho hincapié en que "cada día queda menos" para que se produzca la votación de investidura de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, que da por hecho que se presentará, y que será ese el momento en el que cada uno de los partidos "tendrán que retratar". "Si la alternativa es que Vox apoye al PSOE, a mí desde luego me va a costar creerlo y, mucho más, verlo", ha apostillado.

Rollán ha apelado "a la responsabilidad y al sentido común" y ha apuntado que puede que esta actitud obedezca "a las lógicas tensiones y la escenificación de que para llegar a ese acuerdo se tiene que producir una serie de exigencias y discrepancias".

Además, ha remarcado que no sería "recomendable" acudir a una segunda cita electoral. Desde el PP, seguirán con "la mano tendida" tanto a Ciudadanos como a Vox para que "todos encuentren una zona de confort".

RESPONDE A MONASTERIO

Por otra parte, al ser preguntado por las palabras de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, en Twitter, donde manifestó que "no se pueden romper unas negociaciones que no han comenzado", Rollán ha ironizado con que no recuerda que las reuniones que han mantenido hasta el momento se hayan hecho "en torno a una taza de té y a unas pastitas".

"Estuvimos hablando de compromisos electorales, de lo que verdaderamente importa a los madrileños", ha lanzado, al tiempo en el que ha indicado que ahora parece que es Vox "quien tiene la autoría de determinar qué es una reunión, qué es un encuentro casual, qué es un encuentro informal sin luz y sin taquígrafos en un hotel y qué es una reunión propiamente dicha donde se lleva a cabo una negociación".

En este punto, ha recomendado, en "tono jocoso", a determinados líderes regionales que se tomen "un trankimazin". "Algo de tranquilidad, algo de sosiego, algo de mesura y sobre todo voluntad sincera para que se llegue a un acuerdo de gobierno. Si no determinadas formaciones políticas van a tener que dar muchas explicaciones a su electorado", ha apostillado. A su parecer, "hay que poner también un poquito de voluntad para que ese acuerdo llegue a un puerto".