Rollán dice que con la no aprobación de Madrid Nuevo Norte "se podrían estar anteponiendo intereses partidistas"

Publicado 21/05/2019 13:10:43 CET

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha señalado que si no se convoca el pleno extraordinario para la aprobación provisional del proyecto de Madrid Nuevo Norte "se podrían estar anteponiendo los intereses partidistas".

"Se podrían estar anteponiendo los intereses partidistas en lugar de lo que verdaderamente importa, que es tener una ciudad y una capital que dé respuesta a las expectativas que corresponden a una ciudad puntera a nivel mundial como debe ser la ciudad de Madrid", ha señalado Rollán, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, antes de que los grupo municipales que han asistido a la reunión convocada por la alcaldesa, Manuela Carmena, hayan rechazado la convocatoria de un pleno extraordinario sobre Madrid Nuevo Norte "a las puertas de las elecciones".

Respecto a la reunión, Rollán ha manifestado que "con todas estas ceremonias" por parte del Ayuntamiento "lo que está quedando manifiestamente claro es que hay tiempo más que suficiente" para aprobar "un proyecto tansformador de viviendas no solamente en la ciudad sino en la región", si Carmena "realmente tiene una voluntad sincera".

"A mí lo que sí me sorprende es que han sido más de 30 los plenos extraordinarios que se han celebrado a lo largo de la presente legislatura y no recuerdo que ninguno haya tenido este comité de bienvenida en el que se han invitado a los diferentes portavoces", y al que el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, ha declinado asistir.

"Ha sido el Ayuntamiento de Madrid de la señora Carmena el único responsable de que se hayan consumido 46 meses", ha señalado Rollán, quien ha destacado que esto ha hecho "inviable" poder hablar a día de hoy de que se están entregando las primeras "miles de viviendas de protección" o de que se están terminando "los primeros edificios que serían las sedes de las grandes compañías".

Así, ha apelado a la "responsabilidad" del Ayuntamiento, "pero de manera muy especial a la responsabilidad del equipo de Gobierno, puesto que este proyecto que ha de ser aprobado no es el proyecto original del PP, sino que es el proyecto que ellos han estado definiendo a lo largo de la presente legislatura".

"Por lo tanto, sería absolutamente incomprensible que no se llevara a cabo esta aprobación plenaria, que estoy convencido que debe tener lugar, porque si no fuera así se estaría validando la opinión de muchos que han considerado que todo esto era una táctica para dilatar, para no llevar acabo este proyecto de transformación y de mejora", ha agregado Rollán.