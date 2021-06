Romeo Castellucci, Dimitris Papaioannou y Angélica Liddell, en el Festival de Otoño de la Comunidad este noviembre

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Creadores como Romeo Castellucci, Dimitris Papaioannou o Angélica Liddell formarán parte del cartel de la 39 edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid este año, que tendrá lugar entre el 11 y 28 de noviembre.

Según ha explicado el Ejecutivo autonómico, el festival presentará su programa completo a finales de septiembre e incluirá, entre otros, a la compañía de danza contemporánea Mal Pelo.

Así, Romeo Castellucci visitará el Festival de Otoño por tercera vez --tras 'On the Concept of the Face', 'Regarding the Son of God' en 2011 y 'Go Down, Moses' en 2016-- para presentar su nueva creación, 'Bros'.

Una creación en la que Castellucci se plantea cuestiones como la relación con la ley, la responsabilidad individual y colectiva y la sumisión, que podrá verse del 24 al 26 de noviembre en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque.

Por su parte, Dimitris Papaioannou llega por primera vez al festival de la Comunidad de Madrid y lo hace con 'Transverse Orientation', una pieza de teatro físico y visual, acciones performativas y mucha poesía. Una obra que habla sobre la naturaleza humana y dibuja, con unas potentes imágenes, el devenir de las civilizaciones. Aterrizará en la Sala Roja de los Teatros del Canal del 26 al 28 de noviembre.

Angélica Liddell homenajea al gran cantante de flamenco Manuel de los Santos, Agujetas, en 'Terebrante', su nueva creación. Una obra sobre el dolor, que se presentará dos únicas funciones, el 27 y 28 de noviembre, en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

Finalmente, María Muñoz y Pep Ramis, al frente de la compañía de danza contemporánea Mal Pelo, acercarán al público 'Highlands' (17 y 18 de noviembre, en la Sala Roja de los Teatros del Canal), última entrega de su tetralogía sobre J.S. Bach.

Se trata de un espectáculo sobre la profundidad, la luz, el lenguaje del movimiento y el volumen de la música en vivo, que habla del anhelo de encontrar un lugar inhóspito, salvaje e inalcanzable.

ALGUNAS CLAVES DE LA EDICIÓN DE 2021

Bajo la dirección artística, por segundo año consecutivo, de Alberto Conejero, dramaturgo y Premio Nacional de Literatura Dramática, el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid apostará de nuevo por extender su presencia a los diferentes municipios de la región. Asimismo, ofrecerá un programa de actividades transversales, para reforzar la identidad y la "naturaleza extraordinaria" del festival.

Será una edición que apostará por la descentralización y también por la atención a la creación, la mirada al espacio iberoamericano y la multiplicidad de lenguajes y poéticas.

"La apuesta internacional del festival será de nuevo potente y significativa, confiando en la evolución favorable de la situación sanitaria y el restablecimiento de la movilidad", han adelantado desde el Ejecutivo.

En esta 39 edición, destaca el regreso de la iniciativa Pictura Fulgens, el encuentro de poesía y pintura con piezas de videocreación a cargo de jóvenes y celebrados poetas españoles, que este 2021 se celebrará en colaboración con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Asimismo, se estrenará una nueva propuesta, Ágora, un espacio para la imaginación, el pensamiento y la escena, en colaboración con La Casa Encendida.

LAS CIFRAS DE LA PASADA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE OTOÑO

La 38 edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, celebrado en noviembre de 2020 estuvo condicionada por la crisis sanitaria del COVID-19.

En ese contexto, supuso un "logro indudable, subrayado por la gran acogida de público y profesionales". Tanto las cifras de exhibición como las actividades transversales aumentaron respecto a las últimas ediciones del festival.

Se presentaron cerca de 40 espectáculos y actividades, alcanzando una ocupación cercana al 90%, con un aumento del número de espectadores (más de 9.000 en los teatros), pese a las reducciones de aforo obligadas por la pandemia.

Iniciativas como Pictura Fulgens, Dramaturgia Transmedia o Teatro de Guardia resultaron ser "toda una revelación".

La Plataforma virtual del festival registró más de 2.000 entradas vendidas para disfrutar de los espectáculos en streaming, mientras que los contenidos en abierto, en menos de un mes, superaron las 8.000 visualizaciones. De este modo, el público total de la 38 edición del Festival de Otoño rondó las 20.000 personas.