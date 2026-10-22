Room00 Hostels & Hotels, premio Pyme del Año 2026 de la Cámara de Comercio de Madrid

Premio Pyme del Año Madrid 2026 - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa Room00 Hostels & Hotels S.L. ha recibido este jueves el Premio Pyme del Año 2026 de Madrid, un galardón que conceden la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, la Cámara de Comercio de España y Banco Santander, con la colaboración del diario 'El País'.

El galardón de esta décima edición ha sido entregado durante un acto que ha tenido lugar en Aula del campus de la Cámara de Madrid al que ha asisitido, entre otros, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El máximo reconocimiento en esta edición, que ha contado con la inscripción de 131 empresas, ha sido recogido por Ignacio Requena, CEO y fundador, y Juan Luis Requena, fundador de la compañía. Con él se ha reconocido a Room00 Hostels & Hotels por su destacado crecimiento, tras haber incrementado más de un 30 % su facturación y más de un 40 % su plantilla en el último ejercicio.

Una evolución que, según ha apuntado la Cámara de Comercio en un comunicado, ha estado acompañada por la expansión de su actividad internacional, la incorporación de herramientas digitales para optimizar la gestión y la experiencia del cliente y una clara apuesta por el empleo estable y la formación.

Todo ello mediante un modelo de negocio que combina la innovación con la rehabilitación de edificios, la eficiencia energética y la gestión responsable de los recursos, ha destacado la institución cameral.

Como ganadora en esta ocasión, Room00 Hostels & Hotels concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2026, cuyo fallo está previsto para el primer trimestre de 2027.

OTROS PREMIOS

Además del premio principal, el jurado ha concedido una Mención Especial al Legado Empresarial a Afandecor S.L.U. por sus más de veinte años de trayectoria, desde sus orígenes familiares hasta consolidarse en el sector de la construcción eficiente. Alberto Linares Díaz, CEO del Grupo Afandecor, ha sido el encargado de recibirlo.

También cuatro accésits cuyas empresas ganadoras participarán también en la fase nacional en sus respectivas categorías. El Accésit a la Formación y el Empleo ha sido entregado a WAH Show Madrid por acompañar su crecimiento con la creación de puestos de trabajo, incrementar más de un 30% la formación y participar en proyectos de Formación Profesional. Miguel de Páramo, CEO de la empresa, ha sido el encargado de recibirlo.

El Accésit a la Internacionalización se ha otorgado a Esteyco S.A., compañía con proyectos en varios continentes, una red de filiales en el exterior y un aumento superior al 20 % en exportaciones en el último año. El reconocimiento ha sido recogido por su director corporativo, Daniel García Acón.

Marsi Bionics, S.L. ha sido distinguida con el Accésit a la Digitalización y la Innovación por destinar cerca del 20 % de su facturación a I+D y desarrollar el primer exoesqueleto infantil del mundo para la rehabilitación de niños con problemas de movilidad.

Finalmente, el Accésit a la Pyme Sostenible ha recaído en Radiotrans, S.A. por su apuesta por la geotermia y la energía solar, así como por sus políticas de igualdad, diversidad y buen gobierno. Su presidente, Luis Pérez Bermejo, ha recogido el reconocimiento.

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Durante su intervención, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio, ha destacado el papel determinante de las pequeñas y medianas empresas como motor económico y social de la región. "Son protagonistas de nuestro dinamismo económico y de nuestra capacidad para atraer inversión y competir en un entorno cada vez más exigente", ha indicado.

Por su parte, el CEO de Santander España, Ignacio Juliá, ha felicitado a las candidatas y ha reiterado el compromiso de la entidad con las pymes madrileñas, subrayando que hoy en día "no basta con tener una buena idea, hay que saber adaptarse e innovar para seguir creciendo".

"Hoy, las pymes representáis prácticamente el 100% del tejido empresarial, por lo tanto sois el motor de la economía, por lo que es muy importante que los buenos proyectos tengan la oportunidad de desarrollar su potencial y para ello necesitan un entorno que les acompañe", ha dicho.

Durante la clausura del acto, el alcalde ha puesto en valor el esfuerzo diario de las pymes de la capital y su contribución fundamental para la ciudad. "Estos premios son una motivación para todos los empresarios de Madrid. Si estamos viviendo un buen momento es gracias a los galardonados y a quienes día a día construyen el tejido empresarial y económico madrileño; gracias a ellos hemos sido capaces de superar por primera vez el 20% del PIB", ha remarcado.