Los rótulos de cerámica de las calles del casco histórico disponen de un colchón de 100.000€ para su conservación

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los rótulos de cerámica de las calles del casco histórico disponen de un colchón de 100.000 euros en el presupuesto del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad para la conservación de "una de las señas de identidad madrileña" y futura ampliación a barrios céntricos como Universidad o Justicia.

Fue el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal quien elevó a la última comisión de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid una pregunta sobre las placas de cerámica después de que el Pleno de febrero diera luz verde a la creación de una Escuela de Artes y Oficios "que pueda garantizar el relevo generacional en trabajos que hoy están en riesgo de desaparecer", como el de ceramista.

"Madrid tiene en más de 300 calles del casco histórico unos rótulos de cerámica a los que los madrileños estamos acostumbrados y no le damos especial importancia, que no valoramos de manera especial, pero que al visitante le llaman mucho la atención porque es algo que no se ve en ninguna otra ciudad del mundo", describía Martínez Vidal.

Esos rótulos de cerámica son "pequeñas obras de arte en las esquinas, cada uno distinto, porque cada uno está pintado a mano de manera artesanal". Los últimos han sido creados por Juan Ruiz de Luna, el último de la saga de una familia que viene trabajando la cerámica desde que montaron una alfarería en Talavera de la Reina, que cerró en 1961 y hoy es un museo.

CERÁMICA CASTIZA HASTA EN NUEVA ORLEANS

Los descendientes del fundador siguieron con la tradición familiar en Madrid, donde abrieron un taller en 1981. En 1992, siendo alcalde José María Álvarez del Manzano, ganaron el concurso para seguir haciendo los rótulos cerámicos que hasta entonces elaboraba la Escuela de Cerámica de Moncloa.

La firma Ruiz de Luna aparece en otros puntos de la ciudad como la plaza de toros de las Ventas, establecimientos típicos de hostelería y hasta fuera de España. "En Estados Unidos, por ejemplo, alguna ciudad como Nueva Orleans tiene placas cerámicas que recuerdan el pasado español de la ciudad como capital de Luisiana", ha detallado el concejal de Vox.

Vox ha instado a ir renovando algunas placas que no están en buen estado, por ejemplo, las de la calle del Toro, "que algún tarado antitaurino se ha encargado de golpear una a una", además de "ir pensado en ampliar poco a poco esos rótulos cerámicos a otros barrios del centro de Madrid, como Justicia o Universidad". Se trata, en definitiva, de "conservar las señas de identidad madrileñas" con unas placas en este caso que son "únicas". Vox presentó una enmienda a los presupuestos de 2024 para incorporar una partida destinada a esta finalidad.