Rubiño acusa a la Comunidad de "convertir en papel mojado" la Ley de Transexualidad y contra la LGTBfobia

Publicado 06/07/2018 18:45:43 CET

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha acusado este viernes al Gobierno regional de "convertir en papel mojado" la Ley de Transexualidad y contra la LGTBfobia aprobadas hace dos años en el Parlamento regional.

Fernández Rubiño, que hace unas semanas denunció haber recibido insultos homófobos cuando iba de la mano con su novio por Madrid, celebrará mañana el día del Orgullo LGTB en la carroza de Podemos junto al candidato de este partido a la Presidencia regional, Íñigo Errejón.

Otros miembros del partido como la secretaria de Feminismos Interseccional y LGTBI, Sofía Castañón, estará en la cabecera de la manifestación, junto a otros miembros del partido como la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. No acudirá su líder, Pablo Iglesias, ni la portavoz parlamentaria en el Congreso, Irene Montero, por su maternidad prematura.

A 24 horas de la manifestación, Rubiño también se ha pronunciado, en declaraciones a Europa Press, sobre la polémica generada por la no invitación de los organizadores de la marcha, Colegas y FELGTB, al PP y al presidente regional, Ángel Garrido. "Estar en la marcha del Orgullo es un honor como reconocimiento de un compromiso con los derechos LGTBI. Y el PP no solo es que no haya hecho nada, sino que ha convertido en papel mojado dos leyes pioneras en España y en el mundo, que deberían colocar a Madrid en la vanguardia internacional", ha criticado.

Sin embargo, ha señalado el diputado regional, tras dos años no se ha cumplido el 90 por ciento del articulado de las dos leyes. "Por ejemplo, el Consejo LGTBi no existe, el Centro de Documentación y Memoría Histórica tampoco existe, cuando este año se cumplen 40 de la primera manifestación. No cumplen con barridos e informes anuales sobre los derechos LGTB, no hay políticas activas laborales para el colectivo transexual y han anunciado el cambio de nombre en las tarjetas sanitarias después de muchas peleas con Miriam Rabaneda, que ponía todo tipo de excusas absurdas para no cambiarlo cuando en Andalucía, Valencia y Aragón ya no lo han hecho. Y para colmo la han nombrado ahora viceconsejera", se ha quejado.

Otro de los incumplimientos que reprocha Rubiño al Ejecutivo autonómico su "escasa capacidad sancionadora". "Está levantando la mano en casos tan flagrantes como HazteOír, que ahora se dedica a patrocinar a los candidatos más homófobo y tránsfobo a la Presidencia del PP", ha apostillado.

El parlamentario ha pedido al PP y al Gobierno autonómico que "dejen de comerse letras" y atiendan al colectivo desfavorecido transexual, "en el que se siguen vulnerando sus derechos". De hecho, el lema y motivo de la manifestación de este año se centra en este colectivo.