Ruiz-Escudero asegura que las pediatras son las que han pedido especialmente el cambio de horario de atención primaria

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este jueves que los profesionales sanitarios, especialmente las pediatras mujeres, son las que han pedido el cambio de horario de apertura y cierre de los centros de atención primaria, con la implantación del proyecto piloto que incluye el nuevo horario de consultas hasta las 18.30 horas.

Así lo ha expuesto el consejero durante su comparecencia en el Pleno de este jueves a petición del Grupo Parlamentario de Podemos, donde ha defendido que este proyecto se ajusta a la demanda de los profesionales y de sindicatos como Amits y Cesit.

"Es un modelo en pruebas no se puede adaptar en todos los centros de salud por razones lógicas, porque no es lo mismo un centro de salud en el centro y otro en Fuenlabrada que no pueden dar el mismo servicio de atención rural porque es un modelo organizativo", ha explicado.

Para Ruiz Escudero la atención primaria desempeña un papel "fundamental", ya que "no sólo es la pieza clave, y el pilar en el que los ciudadanos encuentran respuesta al 90 por ciento de sus problemas de salud, sino que contribuye de manera imprescindible a proporcionar a todas las personas que viven en la Comunidad de Madrid una atención sanitaria de calidad".

Ruiz-Escudero ha desgranado que en la actualidad la región dispone de 430 Centros (266 centros de salud, 164 consultorios locales) y 40 Servicios de Atención Rural que atienden urgencias extrahospitalarias, con una media aproximada de 50 millones de consultas al año, lo que demuestra "la cantidad de procesos que se realizan en los centros de salud".

"Contamos además con unos profesionales altamente cualificados, especialistas en la salud global de las personas, que prestan un cuidado integral al paciente a lo largo de toda su vida", ha sostenido.

Además, a lo largo de estos años, el consejero ha indicado que han seguido construyendo y renovando sus infraestructuras y potenciado actuaciones "tan importantes como la realización de pruebas diagnósticas en los propios centros de Atención Primaria".

No obstante, Ruiz Escudero ha señalado que "es cierto que aspectos tales como el envejecimiento, la cronicidad, la dependencia y los cambios de hábitos de la población", les hacen presagiar en un futuro "unos pacientes y unas enfermedades muy diferentes a las actuales".

En el ámbito de las Infraestructuras Ruiz Escudero ha resaltado que en los últimos 3 años el presupuesto de atención primaria se ha incrementado cerca del 10 por ciento (9,71%). De hecho, el Presupuesto de este año ascendía a 1,9 millones de euros, lo que supone un 24 por ciento del presupuesto destinado a Sanidad.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN ORGANIZATIVA

El titular de Sanidad se ha referido al Proyecto de modificación organizativa en atención primaria, para adecuar la atención sanitaria a la distribución de la demanda asistencial y ajustar la disponibilidad de profesionales a los momentos de mayor demanda, "sin dejar de prestar una atención completa a las necesidades del paciente dentro del horario de apertura de los centros".

En este sentido, ha recordado que el pasado 4 de diciembre se acordó en la Mesa Sectorial crear una Comisión de Seguimiento para pilotar esta experiencia en 14 centros de salud durante el primer trimestre 2019, monitorizando diversos indicadores con el fin de evaluar su viabilidad.

"Reitero el compromiso de este Gobierno con una atención primaria de la máxima calidad, integral y eficiente, pues estamos convencidos de que debe desempeñar un papel fundamental e imprescindible de cara a seguir consolidando un modelo asistencial adaptado a las necesidades actuales y futuras de la población", ha concluido.