Sabanés avala la solvencia de los informes de Madrid Central y dice que el CRTM “no es una herramienta de la Comunidad"

Publicado 06/11/2018 12:45:15 CET

Enmarca el "bloqueo" que persigue el Gobierno regional "tutelando al CRTM" en los "intereses partidistas" del PP. "No puedo depender del humor del presidente", lanza

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha avalado tanto la existencia de todos los informes necesarios sobre Madrid Central como su solvencia y ha recordado que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) "no es una herramienta de la Comunidad".

La edil ha encuadrado el "bloqueo" que persigue el Gobierno regional con una competencia municipal al estar "tutelando al CRTM" en meros "intereses partidistas" del PP. "No puedo depender del humor del presidente y de sus intereses partidistas", ha lanzado tras la presentación de las actividades previstas por los 150 años de la cesión del parque del Retiro al Ayuntamiento de Madrid.

Sabanés ha asegurado que se enteró a través de la prensa de que la Comunidad "había roto las negociaciones sobre el acuerdo al que habíamos llegado formalmente en una reunión en el Consorcio". Allí se acordó con la consejera Rosalía Gonzalo la creación de una comisión técnica.

"Si de forma unilateral plantean por no sé qué motivos que quieren incumplir el acuerdo de una comisión extraordinaria del CRTM será la Comunidad la que tenga que dar las explicaciones pertinentes", ha declarado la delegada. El Ayuntamiento designó los miembros que acudirían a esa comisión técnica y los envió al Consorcio. Propuso como fecha el día 30 de octubre pero no recibió respuesta.

"Me he enterado por la prensa de una supuesta ruptura de las negociaciones que no es tal, lo que incumplen es un acuerdo tomado en el seno de una reunión extraordinaria en el Consorcio, que es una herramienta común y no de la Comunidad. El Consorcio no es una herramienta de la Comunidad sino que (es el órgano donde) el Ayuntamiento delega sus competencias en el transporte y la función del CRTM es, con objetividad y rigor, coordinar los dispositivos necesarios del transporte", ha apostillado la también vicepresidenta del Consorcio.

Al mismo tiempo se informó de que una vez que el documento que activa Madrid Central fuera aprobado en Junta de Gobierno, firmado el 29 de octubre, se les haría llegar toda las documentación, información que es pública y que está colgada en la web municipal. En este punto, Sabanés ha recordado que el despliegue de Madrid Central es una competencia municipal.

El Ayuntamiento requerirá al Consorcio que reúna la comisión de seguimiento, contemplada en el acuerdo de adhesión de la EMT y que es "de obligado cumplimiento". "El CRTM no puede decidir si coordina o no porque su función esencial es la coordinación del transporte", ha remarcado la titular municipal de Medio Ambiente y Movilidad.

"EL AYUNTAMIENTO HA CUMPLIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS"

Inés Sabanés ha destacado que "el Ayuntamiento ha cumplido todos los requerimientos para alcanzar un acuerdo y diálogo". "Enviamos fecha y representantes a la comisión pero yo no puedo depender del humor del presidente de la Comunidad y de sus intereses partidistas. Somos institución y estamos obligados a trabajar de forma coordinada por el bien de los madrileños", ha declarado.

"Si el presidente de la Comunidad, el PP y la consejera deciden hacer prevalecer sus intereses de partido frente a los intereses de los madrileños sólo puedo insistir en lo que significa el CRTM y que tienen la obligación de coordinar", ha lanzado, tras reprochar que desde Sol pongan por delante el "bloquear la acción municipal frente a los intereses de la salud y de la movilidad de los madrileños". "Sólo puedo insistir en el diálogo y en el cumplimiento de nuestras obligaciones", ha repetido.