Sabanés propone "una revolución" en transporte público y que los ayuntamientos estén representados en el Consorcio

Publicado 12/05/2019 15:27:27 CET

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal delegada de Movilidad y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid y candidato de Más Madrid al Consistorio ha propuesto este domingo "una revolución" en el transporte público en la región y que los ayuntamientos estén representados en el Consorcio Regional de Transportes si su partido gana las elecciones municipales y autonómicas.

En un mitin con candidatos de localidades del sur de la región junto a Íñigo Errejón, Sabanés ha indicado que Madrid "ha trabajado mucho pero trabajar sin la suma de los ayuntamientos del sur no es posible" avanzar más en esta materia. Ha criticado al alcalde de Alcorcón, David Pérez, "pretender enfrentar a Madrid con los ayuntamientos del sur, que aliados fundamentales para el cambio".

"Que nadie os engañe. Cuando hablamos de polución y ellos nos quieren enfrentar tenéis que saber que los máximos perjudicados del cambio climático somos los trabajadores. Tenemos que tener garantizada una transición ecológica justa, que significa muchas oportunidades para el empleo", ha explicado.

La también dirigente de Equo ha criticado que la Comunidad construyera el Metro Ligero, "que ha sido un fracaso", en vez de ampliar la línea 11 "en base a intereses privados". "Por eso el Consorcio tiene que cumplir su función y garantizar la movilidad y coordinación a todos los ayuntamientos. Hay unas necesidades de movilidad que se tenían que haber resuelto ya, pero se han olvidado las redes de conexión. Vamos a hacer una revolución del transporte público y los ayuntamientos tienen que entrar en el Consorcio y tener un papel prioritario. Si no lo resolvemos de forma integral, con una inversión potente, no resolveremos los temas de contaminación", ha dicho.

"Yo quiero que la Comunidad sea comunidad de Madrid, con Íñigo de presidente, porque lo que ha sido es una suma de intereses, corrupción, que ha supuesto el desmantelamiento de la Sanidad Pública, rebajar el impacto de los servicios fundamental y olvidar el interés general a favor de los intereses privados. No hemos tenido una Comunidad de Madrid, sino una suma de intereses privados que han despilfarrado y dejado sin recursos y capacidad a todos los ayuntamientos", ha concluido.

En el acto también ha participado el diputado regional de Podemos y candidato autonómico de Más Madrid Emilio Delgado, que ha agradecido al partido de Errejón por ser "un espacio inclusivo, transversal y con vocación de mayorías".

"Hoy el sur ya no es una cadena de descampados, pero queremos más porque lo necesitamos y lo merecemos. La desindustrialización de todo el sur no ha dado lugar a empleos mejores, sino grandes centros logísticos con menos empleo y más precario. Donde hay más paro y precariedad brilla el sur y eso hay que cambiarlo", ha apuntado Delgado, que ha asegurado que estas elecciones las va a decantar el sur de la región.

LA PALABRA DE LOS CANDIDATOS LOCALES

En el mitin han participado muchos cabezas de lista municipales de Más Madrid, como Fran Muñoz, de Leganés, que ha prometido un plan de rehabilitación y cuatro líneas nuevas de autobuses para conocer los barrios con el centro. También ha llamado a la cooperación entre municipios para evitar "el modelo del ladrillo también en lo laboral" por el que las localidades compiten por quién se lleva las industrias.

Por su parte, la candidata de Más Madrid Alcorcón, Olga Jiménez, ha lanzado como objetivos proteger a los más desfavorecidos, gobernar para todos y desalojar al PP de la Alcaldía y a su alcalde, David Pérez, "conocido por sus declaraciones machistas y homófobas". "Queremos una ciudad distinta, moderna y comprometida por el cambio climático", ha agregado.

A continuación, Jesús Pérez, candidato de Más Madrid Compromiso por Getafe, ha prometido poner un plan efectivo e inmediato de emergencia socia, dando prioridad a las 9.000 personas con carencia severa; recuperación de las zonas verdes del municipio, reactivación de la mesa local por el empleo, alquileres sociales, una oficina de alquiler para dar seguridad a los arrendatarios a cambio de precios razonables, medidas de mejora de atención de residuos, un plan de movilidad urbana, reforzar el centro de salud municipal, potenciar el Consejo de la Ciudad y la municipalizar de todos los que están gestionados por empresas privadas que puede e incorporar cláusulas sociales a lo que no pueda.

Por otra parte, el cabeza de lista de Más Madrid Parla, Jerónimo Ruiz, ha criticado que la ciudad "ha sido ignorada" por la Comunidad durante muchos años y las infraestructuras están "abandonadas".

"No tiene sentido que con gran mayoría progresista el PP desgobierne Parla. No queremos más deuda, despilfarro de recursos o privatizaciones. No queremos seguir reivindicando un instituto para nuestros niños o infraestructuras que nos conecten con Madrid. Por eso ha nacido Más Madrid, para que el sur no sea el territorio olvidado de las administraciones. Hemos venido a echar al PP y qué envidia lo que ha hecho Carmena en el Ayuntamiento", ha señalado.

En la misma línea, el candidato de Móstoles, Gabriel Ortega, ha manifestado que van a echar al PP, "cuyos presidentes todos o están condenados, imputados o han tenido que volver a la universidad porque no fueron en su momento".

"Y las ciudades del Sur vamos a ser la palanca, como lo fuimos en los años 80. Es la primera vez en décadas que tenemos un candidato regional que tiene un proyecto estratégico real para el sur de Madrid, para que nuestras ciudades dejen de tener el síndrome de ciudades dormitorios. Había quienes nos hablaban de un Silicon Valley para el sur que nunca llega. Aquí hay un proyecto real de futuro para que los jóvenes", ha subrayado.

Ortega ha señalado que hace cuatro años entraron junto al PSOE en el Gobierno local como Clint Eastwood en 'Sin perdón', "de una patada diciendo quién es el dueño de esta pocilga". El portavoz del PP ahora está imputado por siete delitos de la Púnica y un concejal de Más Madrid ha hecho el proceso de extinción de Cofely. No solo se van a ir, sino que además le vamos a cobrar los 4 millones de euros que le deben al pueblo. A nuestro pueblo no se le roba y el que la hace la paga. Sabemos que Más Madrid es menos Gurtel, Púnica y Lezo. Ignacio González vino una vez a Móstoles con una Junta de Gobierno pero en realidad vino a cobrar una mordida del tren Móstoles-Navalcarnero, que solo lo tendremos si Más Madrid lidera el Gobierno regional", ha relatado.