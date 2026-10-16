Sanz acusa al delegado de "jugar con la seguridad" y todo por "causar daño reputacional a Madrid"

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Policía Municipal ha impuesto ya unas 180 sanciones en el entorno de la acampada de la Puerta del Sol, concretamente unas 76 por consumo de alcohol o de drogas - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, titular de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de "jugar con la seguridad y la integridad física de los madrileños" con su "connivencia" hacia la acampada de Sol y todo por "causar daño reputacional a Madrid".

"Es impresentable, es una acampada ilegal y es absolutamente impresentable lo que la Delegación de Gobierno está consintiendo que ocurra en el centro neurológico de la ciudad. Y lo hace además por causar un daño reputacional a la ciudad de Madrid", ha remachado desde la Plaza Mayor.

La titular municipal de Seguridad ha descrito como "un foco de insalubridad" en lo que está derivando la acampada y que ha provocado la decisión de la Comunidad de cerrar la estación de Sol para realizar "trabajos de limpieza urgentes".

"Nuestros técnicos sanitarios de Madrid Salud han podido acreditar cómo esos orines, esas defecaciones están por muchos sitios de la plaza y ahora, en este caso concretamente, han afectado a esas salidas de Metro, una de las estaciones más importantes de la ciudad", ha indicado.

"EL DELEGADO MIRA PARA OTRO LADO"

Sanz ha espetado un "ya está bien" que el delegado del Gobierno "mire para otro lado y no haga absolutamente nada, cuando sabe que está en su mano y que es absolutamente ilegal lo que allí se está produciendo".

Preguntada por los requerimientos enviados por el Ayuntamiento a Martín para que desmantele la acampada, con información sobre "focos de insalubridad, problemas de vandalismo, daños patrimoniales muy serios o un ataque directo a una persona, un medio de comunicación, que pudo acabar mal", sin olvidar el lanzamiento de objetos a la comisaría de la calle Montera, la vicealcaldesa le ha avisado de que "como se pase un solo minuto" del mes que tiene para contestar, el Ayuntamiento iniciará las acciones legales oportunas.

"Es impresentable, se está haciendo una dejación de funciones que puede llegar a tener consecuencias penales importantes para quien está mirando para otro lado. El delegado del Gobierno está jugando con la seguridad y con la integridad física de los madrileños", ha advertido.

También ha cuestionado "que el delegado del Gobierno permita que por esta ciudad haya marchas que no se comunican y no hace nada, no se sanciona, cuando eso está especialmente recogido en la Ley de Seguridad Ciudadana". "Eso es ilegal en nuestro ordenamiento jurídico. La connivencia del delegado del Gobierno, al final, va a tener consecuencias que van a ser graves y él será el único responsable", ha advertido.