Sanz compara relación PSOE-independentismo con capitán Renault, de 'Casablanca', "protestando mientras recoge ganancias"

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, en una de las jornadas de 'Wake up Spain' - EUROPA PRESS

Sitúa como retos de Madrid el fomento de la natalidad y la vivienda



MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, ha comparado la relación entre el Gobierno central socialista y los independentistas con el capitán Renault de 'Casablanca', "protestando mientras recoge las ganancias".

Desde 'Wake Up Spain', el foro promovido por 'El Español' en Casa de América, Sanz se ha referido a la "posibilidad de victoria de los herederos de ETA" en las próximas elecciones vascas, para referirse al candidato de Bildu, Pello Otxandiano, quien no ha calificado a ETA como banda terrorista, algo que no les sorprende. "Sabemos lo que es Bildu", ha afirmado la también delegada de Seguridad y Emergencias.

Sí ha puesto el foco en el PSOE, que reprocha determinadas posturas al tiempo que se vale de esas mismas formaciones cuando necesita sus votos, con el caso del independentismo catalán y la amnistía también como ejemplo. "Es como el capitán Renault de Casablanca, protestando mientras recoge las ganancias", ha comparado.

"En Madrid, como capital de España, vivimos con indignación el cambio de votos por impunidad, con una amnistía en marcha y con los independentistas crecidos", ha declarado Inmaculada Sanz, que ha calificado la amnistía "como el fin de la igualdad entre españoles y la liquidación de la Constitución".

La alcaldesa en funciones ha asegurado que Madrid siempre levantará la voz "ante tanto despropósito", sobre todo ante el concierto fiscal para Cataluña, "que lo sufrirá Madrid, que tendrá que pagar las fiestas de otros".

Como ejemplo de esa desigualdad en el trato, la delegada ha apuntado que mientras que a Madrid "se le deniega la posibilidad de reforzar la plantilla de la Policía Municipal con cargo al presupuesto, el Gobierno financiará la incorporación de más de 3.000 mossos".

Inma Sanz ha defendido que Madrid siempre será "alternativa y esperanza" frente a las "amenazas" que sufre el país, igual que se pondrá en la primera línea de la solidaridad entre españoles ante el "chantaje contra el Estado".

"MADRID VIVE SU MEJOR MOMENTO"

Ya en clave local, Sanz ha descrito Madrid como una ciudad de futuro, a la que acude el talento, que lo hace ante una promesa de "libertad, prosperidad y vínculos" como la de la capital de España. La alcaldesa en funciones tiene claro "que Madrid vive su mejor momento".

Eso es posible al sustentarse "en tres pilares liberales: seguridad jurídica, apostando por pocas leyes pero claras; bajada de impuestos para estimular la economía y ver las empresas como aliadas y no como enemigas a combatir".

"Hoy Madrid es la locomotora de España", una afirmación que ha sostenido sobre datos de fuentes no municipales, como el hecho de que el pasado año el PIB aumentara un 3 por ciento por encima del país, la confianza empresarial lo hiciera un 1,7 en el primer trimestre y con una tasa de paro inferior a la nacional en un 2,4.

NATALIDAD Y VIVIENDA

Tampoco ha obviado "las nubes en el horizonte", en forma de retos y desafíos. El primero de ellos tiene que ver con la natalidad. Para ayudar a cumplir el deseo de la ciudadanía y superar esa brecha entre los hijos que se quiere tener y lo que se tienen, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha puesto entre sus prioridades el fomento de la familias "como esperanza de futuro".

Otro reto es la vivienda apostando por "políticas eficaces, lejos de ideología y de recetas fracasadas" y apostando por la colaboración público-privada. Muestra de ello es "que se ha liberado suelo para construir más de 200.000 viviendas en los próximos años".