Sanz (PP) cree que Ortega "trata de buscar que alguien le haga caso de la peor manera" y le exige que entregue su acta

Reivindica que la posición del PP muestra "una coherencia inquebrantable" mientras la izquierda ofrece un relato "falso"



MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha exigido este jueves al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, que entregue su acta como concejal ya que considera que "no está capacitado para representar al conjunto de los madrileños", además de asegurar que "trata de buscar que alguien le haga caso de la peor manera posible".

En su intervención en el pleno extraordinario de reprobación de Ortega Smith, la vicealcaldesa ha defendido que la posición del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sobre la actitud del representante de Vox ha sido "nítida desde el primer momento en que se produjeron", a pesar de que la izquierda "trate ocultar" la posición del PP o de "negar la evidencia".

"Nuestra posición ante este tipo de situaciones vuelve a mostrar una coherencia inquebrantable porque siempre los hemos condenado, no como hace la izquierda, que solo les parece mal cuando ustedes son los afectados. Y lo hacemos porque entendemos que el respeto a las instituciones es absolutamente esencial para una buena sociedad y convivencia democrática", ha subrayado.

En esta línea, Sanz ha explicado que se podría hablar de "provocaciones previas o de antecedentes" pero el contexto "no sirve para justificar cualquier comportamiento". "Ha pasado el tiempo de las disculpas y ha llegado la hora de las responsabilidades. Usted debe asumir su error y debe entregar su acta de concejal. No estuvo usted a la altura de lo que se espera de un miembro electo de esta Corporación y de un representante de los madrileños. Y además no es la primera vez que usted se pasa de frenada", le ha trasladado al portavoz de Vox.

ORTEGA "HA FRACASO EN SU INTENTO DE SER RELEVANTE"

Considera que Smith tiene un problema y es que "no asume la realidad de las urnas" y busca "la confrontación permanente porque ha fracasado en su intento de ser relevante en la gobernabilidad de esta ciudad".

Frente a ello, ha reivindicado que desde el equipo municipal están intentando seguir haciendo de Madrid "una de las mejores capitales del mundo" además de hacer frente al "ataque frontal contra el Estado de Derecho que está perpetrando el Gobierno de España y sus infames socios".

"Sus numeritos, señor Ortega Smith, dentro y fuera de este pleno, son la mejor de las coartadas para el señor Sánchez y la izquierda, porque no hace más que darles argumentos y excusas para desviar la atención de los gravísimos desafíos que tenemos como país. Se ha convertido usted en uno de los mejores aliados de Pedro Sánchez y de la izquierda", ha reprochado Inma Sanz.

Sin embargo, en su intervención la vicealcaldesa ha cargado también contra la actitud del PSOE y Más Madrid porque están ofreciendo "un relato sesgado, como hacen siempre". "La violencia siempre viene del otro lado y su papel es a la vez de víctimas y de héroes, y ese relato es completamente falso", ha valorado.

Además, le ha reprochado a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que pida que no ocurran más cosas de este tipo en el pleno y le ha recordado que "ninguno de esos incidentes ha estado provocado por nadie de la bancada del Partido Popular" y sí por un concejal socialista, en referencia el exedil Daniel Viondi. "Fue con ustedes con quien entró la violencia a la política y a las instituciones", ha asegurado.