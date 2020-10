Satse Madrid afirma que la plantilla de enfermería en la región está "muy por debajo" de la media nacional

Calcula que se debería contratar hasta 4.000 enfermeros para cubrir las necesidades en Atención Primaria

El sindicato Satse Madrid ha asegurado este miércoles que los centros médicos de la región "están bajo mínimos" y con "una plantilla de enfermeras muy por debajo de la media nacional" y calcula que se debería contratar hasta 4.000 enfermeros para cubrir las necesidades de los centros de Atención Primaria, y un global de 12.000 profesionales sanitarios de este ámbito en toda la Comunidad de Madrid para "llegar a los ratios que garantizan la seguridad de los pacientes".

En declaraciones a Europa Press Televisión, el portavoz de Satse Madrid Jesús García Ramos ha explicado que a eso se añaden las condiciones salariales de este colectivo en la Comunidad de Madrid, aduciendo que se trata "el tercer colectivo de enfermeras y enfermeros peor remunerado de España en Atención Primaria, y del quinto en Medicina Especializada". "Si realmente queremos que las enfermeras y los fisios se queden con nosotros necesitamos mejorar las condiciones laborales", ha defendido García Ramos.

Satse Madrid ha llamado a casi 30.000 profesionales de la Enfermería pública madrileña a una huelga indefinida, que afecta a los profesionales de Enfermería, Enfermería Especializada y Fisioterapia públicas madrileñas en Atención Primaria, atención hospitalaria, SUMMA 112 y residencias públicas dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

Ante la "precaria situación" del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid frente a la segunda ola de contagios por Covid-19, Satse Madrid asegura que ha intentado hacer llegar a la Consejería de Sanidad "soluciones y plantear mejoras en las condiciones laborales de estos profesionales", sin recibir ningún tipo de respuesta por parte de la administración. "Tenemos plantillas exiguas, tenemos profesionales con contratos precarios, sin estabilidad en el empleo, que no pueden conciliar, que no tienen reconocidas sus especialidades", ha denunciado García Ramos.

PIDEN UNA HOJA DE RUTA PARA SOLUCIONAR "PROBLEMAS DE BASE"

Satse Madrid ha afirmado hoy que el final de la huelga sólo llegará cuando desde la Comunidad de Madrid "se sienten a negociar con voluntad real" de mejorar las condiciones laborales del colectivo. El portavoz del sindicato ha exigido soluciones en el corto plazo y la creación de una hoja de ruta para solucionar "los problemas de base que tienen nuestras enfermeras, nuestras especialistas y nuestros fisios en nuestra comunidad".

El profesional sanitario ha asegurado que los profesionales del colectivo están "devastados" "tanto por la presión asistencial a la que están siendo sometidos, como por la presión a nivel psicológico". Ramos ha denunciado que, debido a la situación precaria del sistema de salud y a la falta de recursos, se están dando incidentes de agresiones al personal sanitario --especialmente a las enfermeras-- por parte de los usuarios en los centros de salud.

Por otra parte, Satse Madrid denuncia no conocer los datos reales de contagio entre el personal sanitario a día de hoy y critica que en "algunos centros se está apuntando como culpables del contagio a los profesionales". "Estamos señalando otra vez a la persona equivocada. Todo esto se resume en una frase muy simple: el principal problema sanitario que tenemos en la Comunidad de Madrid, la principal crisis es la incompetencia del que tiene que tomar las decisiones", ha zanjado García Ramos.

Además el portavoz del sindicato ha advertido de que se está poniendo el énfasis en la ocupación de camas por coronavirus cuando "hay otro tipo de patologías, hay otro tipo de pacientes ingresados" que ven sus posibilidades de ser atendidos reducidas con el paulatino incremento en la ocupación hospitalaria. Desde Satse avisan del peligro de que llegue "una segunda pandemia, que será la de los crónicos, los desatendidos: personas a las que no se está pudiendo atender adecuadamente --no porque no quieran los profesionales, sino porque no tienen los recursos necesarios para hacerlo-- y que tarde o temprano empeorarán de las patologías de base que tienen".

