Serra confiesa que Iglesias se postuló como candidato por temor a su inhabilitación judicial en plena campaña

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 'número dos' de la candidatura de Unidas Podemos en las elecciones del 4 de mayo ha confesado este lunes que el líder de su partido, Pablo Iglesias, se postuló como cabeza de lista electoral por temor a su inhabilitación judicial en plena campaña.

En una entrevista en 'Radiocable' recogida por Europa Press, Serra ha recordado que ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a 19 meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ese tiempo por un delito de atentado contra agentes de la Policía, dos de los cuales resultaron lesionados, y un delito de daños. La sentencia fue recurrida al Tribunal Supremo.

"Yo he sido condenada por manifestarme a favor de una discapacitado por desahucio en 2014. Condenada con acusaciones falsas, con un montaje e identificación por parte de la Policía absolutamente irregular. Yo he recurrido al Tribunal Supremo y puede que en unas semanas me tienen que contestar. El Supremo tendría que decir que no ratifique la sentencia pero viendo cómo es la Justicia en España, que no es nada justa muchas veces, teníamos muchas dudas y no nos podíamos arriesgar que a mitad de la campaña me inhabilitaran y nos quedáramos sin candidata", ha explicado.

La que ha sido portavoz de Unidas Podemos esta breve legislatura en la Asamblea de Madrid ha revelado que fue entonces cuando Iglesias "decidió dar un paso adelante, abriendo un oportunidad en la Comunidad y que ha supuesto una cuestión importante". "Porque los madrileños de izquierdas muchas veces se han sentido huérfanos y el hecho de que un vicepresidente asuma renunciar a un cargo como ese, bajar a la Comunidad e intentar bajar a Ayuso, es importante. Y las encestas lo están diciendo, puede haber mayoría de izquierdas", considera.

Serra ha indicado que Unidas Podemos está planteando una campaña apelando a las personas que viven en el Sur y la periferia de Madrid, "que llevan mucho tiempo siendo castigadas por las políticas del PP". "Las veces que la izquierda ha sido mayoría en la Comunidad es porque los barrios populares se movilizaron. Y cómo la derecha gana si tiene mayoría ya en los barrios con más niveles de renta", ha apuntado.

"Hay que convencer a que el Sur se movilice el 4 de mayo. Y evitando entrar en esta campaña con peleas entre las izquierdas, pues la gente está cansada de las guerras entre las izquierdas. La gente pide que nos unamos y evitemos que entre la extrema derecha. No pensamos que el voto del PSOE y Podemos vale igual, pero no queremos poner peleas entre nosotros, ya que tenemos un reto común", ha proseguido.

Preguntada por la posibilidad de pactar con Ciudadanos para arrebatar a Ayuso la Presidencia regional, la candidata ha aseverado que llegado ese caso lo discutirá y tomarán una decisión "en función de sus propuestas programáticas". No obstante, ha reconocido que Cs tiene un proyecto "antagónico" con el de Unidas Podemos, ha sostenido los últimos dos gobiernos del PP, "favorecido rebajas fiscales a los millonarios y sostener las políticas de recortes".

"Es muy difícil, un imposible. En un debate de propuestas sería posible, pero creo que no. Pero Ciudadanos no va a entrar en Madrid, ha implosionado y ni siquiera van a ser capaces de entrar. Si entran darían el apoyo a Ayuso, no tengo dudas, lo están diciendo", ha esgrimido.

Respecto al rechazo judicial a Toni Cantó de la lista del PP por cuestiones burocráticas, Isa Serra ha respondido que Ayuso "lo que hace siempre es saltarse la ley y hacer trampas". "Además, tienen a otras personas (en la lista) o que están implicadas en casos de corrupción como Gürtel o Púnica o que deberían ser juzgadas por cosas gravísimas, como Ruiz Escudero por los protocolos que dejaron sin atención sanitaria a miles de personas en la primera ola de la pandemia", ha dicho.

La también portavoz del PP ha indicado que la Asamblea de Madrid también determinó probado "el trato de favor" del Gobierno regional a familiares de la presidenta Ayuso, "involucrada también en Púnica porque se conoce los correos que mandaba el conseguidor de la trama consiguiendo favores".

"AYUSO HA UTILIZADO LA PANDEMIA DE FORMA PERVERSA"

Serra ha intentado explicar por qué casi todas las encuestas pronostican que Ayuso ganará las elecciones, doblando resultando, aseverando que la candidata del PP a la reelección de haber utilizado la pandemia "de forma perversa para jugar con las vidas de los madrileños y para construir un perfil estatal contra el Gobierno central, que también tiene intereses internos del PP frente a Pablo Casado, situándose así como una lideresa a nivel estatal".

"Pero el factor determinante es que por su lado izquierdo, Ciudadanos, ha implosionado. Y que Ayuso habla mejor a la extrema derecha que Monasterio. Apela permanentemente en sus discursos al votante de Vox. Eso le permite situarse así en las encuestas. Aún así hay oportunidad de frenar la posibilidad de que vuelva a ser presidenta", ha apuntado.

La 'número dos' de la lista de Iglesias al Parlamento regional también ha aseverado que el Gobierno autonómico "no han dedicado ni un solo euro para enfrentar la pandemia". "El Gobierno central solo antes de los Presupuestos había dedicado 44.000 millones de euros. Hay 600.000 personas cubiertas por el ERTE y Madrid no ha complementado estas ayudas, como han hecho otras comunidades. Y se ha gastado más euros en el vídeo de la propaganda que lo dedicado a la hostelería: 7.000 millones del Estado frente a 0 euros de la Comunidad. Ayuso hace campaña infame y de mentiras permanentemente", ha valorado.