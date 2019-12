Serra le dice a Ayuso que dejen de "vacilar" con si van a ir o no al TC por nulidad de la venta de viviendas del IVIMA

Publicado 19/12/2019 10:51:50 CET

"Lo que hablan ustedes de fondos buitre es un palabro de la nueva izquierda", ha señalado la presidenta regional

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos IU Madrid en Pie, Isa Serra, le ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con que "dejen de vacilar" con que van a ir o no al Tribunal Constitucional para recurrir la sentencia de la nulidad de la venta de 3.000 viviendas del antiguo Ivima en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora por 201 millones de euros.

Durante la Sesión de Control al Gobierno, Isa Serra ha celebrado que esta sentencia del Tribunal Supremo es "una victoria de todas las personas que han denunciado la barbaridad del PP de vender vivienda pública a un fondo buitre".

"Han sido seis años de sufrimiento para lo público, con 3.000 viviendas regaladas para que después hiciesen un gran negocio. Actúe y paralice los desahucios pendiente. Los únicos que vulneran el derecho constitucional a la vivienda son ustedes", les ha espetado.

En su turno, la presidenta autonómica ha insistido en que la sentencia no está entrando "en el fondo" y no ha querido entrar a valorar si está a favor o en contra de la misma. Sí ha defendido que la venta se hizo en un momento "económicamente muy complejo" y permitió entonces al Gobierno regional que no tuviera que incurrir en déficit ni ser intervenido.

Estas viviendas, ha expuesto, "no son sociales al uso para las familias más desfavorecidas, sino que son viviendas en alquiler con opción a compra, y 1.200 familias ya han ejercido ese derecho".

"Lo que hablan ustedes de fondos buitre es un palabro de la nueva izquierda. Estamos hablando de una actuación que anteriormente sí estaba permitida y no era ilegal y era un momento muy complejo", ha reiterado.

Por último, Ayuso ha insistido en que no harán nada al respecto y que verán cómo van a actuar, para a continuación decirle a la portavoz de Unidas Podemos que no está "legitimada" para hablar de esa lucha de vivienda que hay que hacerlo "sin violencia".