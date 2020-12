Serranillos del Valle comienza hoy a realizar test de saliva a algunos colectivos pese a no tener autorización

Quieren realizar estas pruebas a todo el municipio antes de Nochebuena

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Serranillos del Valle continúa con su intención de realizar test de saliva no autorizados por la Consejería de Sanidad para detectar casos de coronavirus y las pruebas comenzarán a realizarse hoy a algunos colectivos, tal y como anunció el viernes el alcalde, Iván Fernández, y confirmó ayer el Consistorio en redes sociales.

El Ayuntamiento ha explicado a través de su cuenta de Facebook que las pruebas se van a realizar hoy a la asociación de mayores, escolares, docentes y a la asociación de Madres y Psadres de Alumnos (AMPA).

"El testeo será financiado íntegramente por el ayuntamiento y será totalmente gratuito", han informado desde el Consistorio, y han precisado que las pruebas las va a realizar personal sanitario cualificado.

En este sentido, han indicado como Ayuntamiento solo son competentes para poder realizar este tipo de pruebas a "aquellas escuelas, asociaciones, colectivos o trabajadores que dependan directa o indirectamente de nosotros". "No tenemos competencias para cribar a todo el municipio a día de hoy", han señalado.

Sin embargo, han trasladado que su intención es, "si ningún organismo supramunicipal se opone", poder realizar test de saliva "a todo el municipio antes de Nochebuena".

Fernández aseguró el viernes que ya tenían "todo listo" para iniciar los test este domingo. "Es la herramienta más importante hasta que la vacuna por fin este disponible", afirmó, a lo que añadió que "si todo sale bien" se podrán realizar en casa sin necesidad de asistencia sanitaria.

"Señor consejero (de Sanidad), ya sabe usted que no necesitamos permiso para estas cosas. No estamos autorizados porque no les hemos pedido autorización, no porque nos la hayan denegado, el matiz es importante. Vecinos de Serranillos de Valle, tranquilos, porque no necesitamos autorización", expresó.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aclaró el miércoles que este tipo de prueba de autodiagnóstico de coronavirus "todavía no está autorizado".

"Se está realizando la comprobación por parte de dos laboratorios de la Comunidad de Madrid para valorar la posibilidad de poder realizar estos test y hasta que no sepamos la sensibilidad y la especificidad no se pueden utilizar, y además una vez que se haga esa prueba tiene que autorizarlo el Ministerio de Sanidad".