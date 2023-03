Serrano (PP) afea el "debate demagogo" de la izquierda sobre el bono social térmico, qué él también percibe

Desconoce por qué él recibe una subvención mayor a la media



MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afeado este jueves el "debate demagogo" de la izquierda sobre el bono social térmico, que él también recibe por ser familia numerosa.

Así se ha pronunciado el número dos del PP de Madrid, en declaraciones a los madrileños en los pasillos de la Cámara regional, después de que 'infoLibre' publicase que Serrano percibe este bono y que, además, se beneficia de una cantidad superior a la que reciben familias numerosas básicas (195,82 euros).

Respecto a esto último, ha señalado que puede haber "una anomalía" pero lo desconoce y ha indicado que se pone "a disposición del Gobierno de España" para aclarar cualquier cuestión.

"Nosotros somos una familia numerosa básica --de padre, madre y tres hijos-- y yo tengo mi descuento básico de familia numerosa por la luz. A mí me han dado por lo visto, porque lo mire ayer, 300 euros. No me los han dado porque yo sea familia numerosa vulnerable severa, que evidentemente no lo soy, pero quien decide que se me otorguen 300 euros no es ni la Comunidad de Madrid ni yo, es Hacienda con las comercializadoras. No sé si será un error o no", ha trasladado a continuación.

Para el 'popular', esta es "una semana horribilis para la izquierda en Madrid" porque se ha visto que "las Cercanías siguen fallando", en la que los ciudadanos se sienten reconfortados "puesto que se ha puesto fin a una huelga sanitaria que va a ser beneficiosa para todos" y en la que se ha conocido el archivo por parte de la Fiscalía Europea del caso del contrato de las mascarillas. En medio de esto, ha criticado que se suelte "de repente" una cuestión "bastante demagógica".

Serrano, que ha reconocido que fue ayer cuando se enteró de que él también lo percibía, ha explicado que su familia numerosa solicitó el descuento en la factura de la luz. "Aquellas familias que lo han pedido, efectivamente, el Gobierno de España las incluye en el bono social térmico, que no hay que pedir, que te lo dan", ha señalado.

"Me parece que este es un debate absolutamente demagogo por parte de una parte de la izquierda que quiere en este momento tapar el que ha sido el mayor escándalo, la cacería personal y política que ha sufrido la presidenta (Isabel Díaz Ayuso). Que justo coincida ese archivo con este caso no es casual", ha lanzado a continuación.

Serrano ha defendido que hay muchas ayudas y subvenciones que están ligadas a la renta pero otras que no. En este sentido, ha apuntado a que duda que nadie cuestione que el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, "que cobra 150.000 euros", "reciba 3.000 euros al año por la Ley de Dependencia porque tiene derecho a ello" como tampoco que haya personas que se hayan podido desgravar su vivienda.

"Uno se saca el carné de familia numerosa no como el del Atleti para exhibirlo, es para usarlo. El título de familias numerosas es exclusivamente para obtener subvenciones y beneficios. Habrá quien lo utilice para obtener un descuento en la factura de la luz, en la del agua, en las tasas universitaria, en la matriculación de su coche, para entrar a un museo... Son derechos para todas las familias numerosas", ha declarado.