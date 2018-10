El Sindicato de Bomberos respalda la manifestación de este sábado por la defensa de una Ley Marco para el cuerpo

Publicado 18/10/2018 17:07:46 CET

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Bomberos, federado en CSIT Unión Profesional, apoyará la manifestación convocada en Madrid para este sábado, 20 de octubre, a las 16 horas, entre Ferraz y Neptuno, para reivindicar una Ley Marco que regule a nivel estatal la profesión de Bombero.

En un comunicado de CSIT, han informado de que esta organización sindical apuesta por el reconocimiento del Cuerpo de Bomberos "como servicio público y profesional, a fin de que las familias de estos profesionales estén protegidas en caso de fallecimiento, no teniendo que lamentar nuevamente situaciones como la producidas en Oviedo con el bombero Eloy Palacios".

En este caso, la Justicia declaraba que no se trataba de un accidente laboral, sino de una imprudencia temeraria, "a pesar de estar trabajando como refuerzo en la extinción del incendio que le costó la vida". "La sentencia dictada dejaba sin ningún tipo de indemnización a la familia, no teniéndose en cuenta que la labor de estos profesionales es salvar vidas, no la de cometer una imprudencia", han recordado.

Desde CSIT consideran que es "imprescindible" la colaboración de los Cuerpos de Bomberos, tanto autonómicos o locales, de toda España, "para conseguir homogeneizar las condiciones de trabajo y terminar con los numerosos agravios que se producen según donde presten sus servicios". "Sin la existencia de una Ley Marco, el Cuerpo de Bomberos está

totalmente desprotegido ante la Ley en el desarrollo de sus funciones", entienden.

Por ello, continuará apoyando toda iniciativa que, en aras de lograr una Ley Marco, elimine cualquier situación "injusta y discriminatoria, proporcionando la cobertura jurídica necesaria para el desarrollo profesional del colectivo de Bomberos". "La figura del Bombero se debe legislar para alcanzar garantías plenas: estos trabajadores han de ser funcionarios de carrera protegidos en acto de servicio", han añadido.