Sindicato de Enseñanza denuncia actuaciones que pueden "vulnerar" derecho a huelga y exige a Comunidad que actúe

Varios profesores con camisetas sobre la huelga de la educación pública, a 14 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid ha denunciado este miércoles, día en el que arranca la huelga educativa en la región, actuaciones que pueden "vulnerar" el derecho a huelga y ha exigido a la Comunidad que actúe.

El sindicato ha registrado una reclamación ante la Dirección General de Recursos Humanos para exigir que se respeten los derechos del profesorado ante la huelga indefinida que comienza este 14 de octubre, según recoge en un comunicado.

Desde STEM han señalado que han tenido conocimiento de distintas actuaciones de equipos directivos de centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid que consideran "contrarias al ejercicio efectivo del derecho fundamental de huelga".

En la reclamación, piden que la Comunidad intervenga "de manera urgente y traslade instrucciones claras a todas las direcciones de los centros educativos para evitar estas prácticas".

En concreto, han denunciado la designación de suplentes de servicios mínimos. Algunos centros están nombrando suplentes, además del personal designado para cubrir los servicios mínimos, señalan.

A ello añaden que se está exigiendo entregar programaciones y actividades para los días de huelga. "Desde STEM denunciamos que, cuando estas exigencias se introducen específicamente para cubrir las jornadas de paro, pueden constituir una forma de esquirolaje organizativo destinada a neutralizar los efectos de la huelga", han apostillado.

También, han indicado que se han designado las mismas personas para toda la huelga indefinida. "Aunque la normativa no establece expresamente la obligación de rotar, tampoco exige que sean siempre las mismas personas quienes cubran estos servicios. Consideramos que mantener sistemáticamente estas designaciones, sin justificación objetiva, puede suponer una restricción desproporcionada del derecho de huelga", han explicado.

Por ello, desde el sindicato reclaman "criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, así como mecanismos de rotación siempre que resulten posibles, para evitar que determinadas personas vean impedido su derecho a secundar la huelga durante toda su duración".

Recuerdan que los servicios mínimos deben limitarse estrictamente a garantizar los servicios esenciales, sin utilizarse "para restringir injustificadamente la participación del profesorado en la huelga".

STEM exige a la Consejería de Educación que intervenga "de inmediato, corrija estas actuaciones y garantice que ningún equipo directivo imponga obligaciones extraordinarias destinadas a limitar o neutralizar los efectos de la huelga".

Asimismo, anima al profesorado que esté recibiendo instrucciones de este tipo a ponerse en contacto con STEM y conservar las comunicaciones recibidas para poder documentar las posibles vulneraciones de derechos.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad, Mercedes Zarzalejo, aseguró este martes que desde la Administración garantizarán los servicios mínimos en la huelga indefinida de la educación madrileña e insistió en que se sientan a negociar con los sindicatos "cada dos semanas".

"Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad y de confianza a todas las familias. En el caso de esta convocatoria de huelga, lo primero que tenemos que garantizar son los servicios mínimos, al ser un servicio esencial la educación", manifestó.