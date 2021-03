Sindicato de Estudiantes mantiene protestas del 8M, ve "antidemócrata" su prohibición y pide a UP que no lo tolere

Anima a manifestarse cumpliendo todas las medidas de seguridad el lunes por la mañana el Sol y por la tarde en varios puntos de la capital

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, ha llamado este mediodía a "mantener las movilizaciones" convocadas por el Día Internacional de la Mujer en Madrid, a pesar de la prohibición anunciada hoy por la Delegación de Gobierno de todas las protestas de los días 7 y 8 de marzo.

"Es una decisión totalitaria, antidemocrática, que nada tiene que ver con defender la salud pública. Cuando en Madrid está todo abierto, todos los bares y terrazas llenas, el Metro abarrotado, los centros de salud colapsados, cuando no han invertido un solo euro en la Sanidad Publica... ¿De verdad se piensan en esta Delegación que somos idiotas e imbéciles y que nos vamos a creer este argumento"", se pregunta.

Para la representante estudiantil, "esto se pasa de castaño oscuro, es una criminalización salvaje del movimiento feminista". "Se nos presenta como un peligro para la salud, como que la culpa de los virus y contagio fuera nuestra. Y esto no lo ha hecho la derecha, sino el PSOE. Se están cubriendo de gloria, es una vergüenza que estén tendiendo una alfombra roja al discurso del PP y Vox", ha esgrimido.

"UNA DECISIÓN MÁS DE UNA DICTADURA QUE DE UNA DEMOCRACIA"

Latorre considera que ilegalizan estas manifestaciones "para desviar la atención de la crisis absoluta de la Monarquía, corrupta y podrida hasta las cejas, y para evitar que se exprese el descontento social en el 8M". "Seamos serias. Esta decisión parece más de una dictadura que de una democracia. La semana pasada nos prohibieron una concentración a pesar de que insistíamos en las medidas sanitarias. Ahora vemos que se han prohibido todas las manifestaciones. Nada nos dicen que el día de mañana bajo otras excusas se nos prohíba otros derechos como el de la huelga", augura.

Además, la secretaria sindical asegura que esto una solo está pasando en Madrid, ya que en otras zonas de España el 8 de marzo habrá concentraciones por la tarde. "En Madrid hay un pacto secreto entre el PP y el PSOE. Ahí están toda las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso alabando a Franco y a su gestión. No lo aceptamos esta decisión antidemocrática y llamamos a Unidas Podemos y toda la izquierda política y social a no aceptar esta decisión".

Así, aseguran que pese a la prohibición estarán en la calle el 8 de marzo exigiendo la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid porque "es inaceptable su política", al tiempo que llaman a todos los estudiantes a salir a la huelga estudiantil y a protestar "respetando todas las medidas de forma responsable como hemos hecho hasta ahora porque tenemos muchos motivos, contra la represión y criminalización del movimiento feminista.

"El 8M nos vemos en la calle y a luchar", ha apuntado Latorre, que ha concretado que participarán en las concentraciones de las 12 horas el lunes en la Puerta del Sol y a las 18 horas en el mismo punto y otras también convocadas por la tarde en Atocha y diversos lugares de la capital.

"FRANCO HACE HONOR A SU APELLIDO Y SE COMPORTA COMO UN DICTADOR"

Por otra parte, Ana García, coordinadora estatal de 'Libres y combativas', ha mostrado la "profunda indignación de millones de mujeres que han tomado las calles en los últimos años dando un ejemplo de dignidad y lucha".

"Hoy este delegado del Gobierno, que hace honor a su apellido, se comporta como un auténtico dictador y nos prohíbe reivindicar nuestros derechos. Es profundamente indignante que lo haga con el movimiento feminista porque somos las mujeres trabajadoras, las jóvenes de familias obreras las que hemos sufrido mas que nadie las consecuencias de esta pandemia, las muertes, los despidos, la enfermedad, la precariedad. Y ahora nos culpan de la pandemia. ¿Somos los responsables de esta matanza que lleva casi 100.000 muertos? No señor", ha respondido.

Según ha explicado Ana García, a las autoridades madrileñas "les importa un pimiento las condiciones sanitarias". "En Madrid lo demuestran cada día. No hay medidas, no hay dinero para la educación publica, para acabar con la precariedad y las colas del hambre que se nutren de mujeres. No aceptamos estos argumentos porque son una auténtica falacia", ha apostillado.

"Las condiciones sanitarias les da igual, hay un motivo político y con letras mayúsculas, que este delegado legaliza y ampara marchas de nazis y fascistas, protegidos por la Policía, mientras detiene a dirigentes sindicales y prohíbe manifestaciones en defensa de la salud pública. No lo aceptamos", ha proseguido.

La coordinadora estatal de 'Libres y Combativas' cree que José Manuel Franco "se ríe de ellas" y "no lo van a permitir", por lo que pese a las prohibiciones saldrán a la calle el 8M. "Los derechos se conquistan ejerciéndolos y así lo vamos a hacer el 8 de marzo, cumpliendo las medidas de seguridad", prometen.

"No vamos a dejar que el PSOE nos ponga una mordaza al movimiento feminista, cuando decían que eran el Gobierno más feminista de la historia. ¿Cómo se atreven de reírse así de nosotras?. No lo podemos aceptar. Y le decimos a Unidas Podemos que no toleren esta situación, que se criminalice al 8M. Vamos a ejercer nuestros derechos de forma democrática, no nos lo pueden impedir. Todos a las 12 horas en Sol y por la tarde en todas las movilizaciones ya organizadas", ha concluido.

