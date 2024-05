Centenares de docentes se concentran frente a la Consejería para exigir una reducción del horario lectivo y mejoras laborales

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos educativos han cifrado en más de un 65% el seguimiento de la primera jornada de huelga en la educación pública madrileña convocada para este miércoles, con una incidencia "significativamente mayor" en secundaria y en algunas zonas como Madrid capital, mientras que desde la Comunidad de Madrid, su portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha rebajado este índice hasta el 24,5%.

En concreto, las cuatro organizaciones representadas en la Mesa Sectorial de Educación --CC.OO, ANPE, CSIF y UGT--, han destacado que la huelga "está afectando al funcionamiento" de "la práctica totalidad de los centros".

Estas organizaciones, junto con otras como STEM, CNT, CGT y la Asamblea Menos Lectivas se han concentrado este mediodía a la puerta de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, en la madrileña calle Alcalá, secundados por varios centenares de docentes --1.200 según la Delegación del Gobierno-- para reclamar una reducción del horario lectivo docente, así como una bajada de las ratios, menos burocracia y una equiparación salarial con el profesorado del resto de las comunidades autónomas.

Se trata de la primera de las dos jornadas de huelga convocadas este mes de mayo y a la de este miércoles se sumará otra prevista para el próximo 21 de mayo.

"El profesorado ha empezado a hacerse oír y está mostrando su indignación por el deterioro de sus condiciones laborales y en consecuencia de ello de la enseñanza pública", subrayan estos sindicatos, que subrayan el "unánime apoyo" del profesorado a sus reivindicaciones.

En concreto, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid, Isabel Galvín, ha rechazado los argumentos presupuestarios esgrimidos por la Consejería de Educación para rechazar sus peticiones, a pesar de que el consejero, Emilio Viciana, ha repetido en varias ocasiones que se trata de peticiones "razonables" que pretenden atender de forma gradual a medida que la situación económica lo permita.

Para Galvín, esto no se corresponde con las afirmaciones que desde la Comunidad se realizan sobre el papel de Madrid como "motor de la economía en España". "Es falso que no haya dinero", ha sentenciado, quien lamenta que el profesorado no sea "una prioridad" para el Gobierno autonómico. "Somos la única comunidad que tiene estas condiciones para desempeñar nuestro trabajo. Queremos poderlo desempeñar en condiciones dignas", ha sentenciado la representante de CC.OO.

MM VE UN "PLAN ESTRATÉGICO" DE AYUSO CONTRA LA EDUCACIÓN PÚBLICA

La manifestación ha contado con el apoyo de Más Madrid, cuya portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acudido acompañada de la representante de esta formación en la Comisión de Educación, María Pastor.

Para Bergerot, la actitud de la Consejería responde a "un plan estratégico" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, contra un sistema "que garantiza la igualdad de oportunidades y del futuro". "Estos días estamos viendo precisamente cómo que en la Comunidad de Madrid ahora mismo haya 17.000 plazas públicas menos en los centros educativos, afecta directamente a las familias madrileñas. Estos días hay miles de familias que no tienen plaza pública para sus hijos y para sus hijas", ha añadido la portavoz, para quien esto es "cercenar la libertad de los madrileños y las madrileñas".

"Esto es directamente condenarlos a tener que pagar por un derecho, el derecho a la educación", ha abundado Bergerot, mientras Pastor cree que este miércoles es "un día histórico para Madrid" porque sus docentes "han salido a la calle a decir basta".

"Basta del maltrato de Isabel Díaz Ayuso, basta de no tener tiempo para atender a los alumnos, basta de no tener recursos para garantizar una educación de calidad", ha subrayado la diputada de Más Madrid, quien ha lamentado que la Comunidad esté "a la cola en inversión en toda España".

Frente a estas críticas, Miguel Ángel García Martín ha reiterado la "mano tendida" por parte de la Comunidad a "todas y cada una de las organizaciones sindicales representantes de los profesores", reivindicando a continuación las medidas puestas ya en marcha en los últimos años para mejorar sus condiciones laborales y la calidad de la enseñanza, como la subida salarial o la bajada de alumnos por aula en todas las etapas educativas.

También se ha referido el portavoz del Ejecutivo autonómico, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a las "nuevas y mejores infraestructuras educativas", pero ha insistido en el carácter "progresivo" de las actuaciones.

REIVINDICACIONES DE LOS SINDICATOS

La reducción del horario lectivo es, junto con la bajada de las ratios, la equiparación salarial con otras comunidades autónomas, la reducción de la burocracia o la mejora de la atención a la diversidad, las principales reclamaciones de unos paros convocados ante la falta de acuerdo en la negociación del nuevo Acuerdo Sectorial Docente entre los sindicatos y la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

La de este miércoles es la primera de las dos jornadas de huelga, a la que seguirá otra el martes 21 de mayo. Los sindicatos rechazaron el pasado lunes 8 de abril la propuesta que el consejero, Emilio Viciana, formuló para reducir las horas lectivas del profesorado de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial en el curso 2026/27.

La propuesta rechazada, y que sustituye a la planteada inicialmente por la Consejería, supone que todos los profesores de Secundaria, FP y Régimen Especial pasen de 20 a 19 horas lectivas semanales en el curso 2026/27 como primer paso de una reducción general de las horas en el conjunto de la educación madrileña a lo largo de la legislatura.

Las organizaciones presentes en la Mesa de Educación exigen la recuperación del horario lectivo a 18 horas en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial; la reducción del horario lectivo de Infantil y Primaria a 23 horas; la equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas; la bajada de ratios y dotación de los cupos necesarios para las medidas de atención a la diversidad, y un plan de choque "contra la burocracia".

Por su parte, el pasado jueves los sindicatos CNT, CGT y STEM, junto con la Asamblea Menos Lectivas, anunciaron que se unían con su propia convocatoria de huelga para las mismas fechas que las anunciadas por las organizaciones de la Mesa, a fin de "sumar" y "nunca desmovilizar", a pesar de que las fuerzas mayoritarias no hayan contado con ellos a la hora de convocar sus movilizaciones, según criticaron en una rueda de prensa, y de que en su día no se sumaran a las tres jornadas de huelga que ellos celebraron en febrero.

Para esta tarde, los sindicatos de la Mesa han convocado una manifestación que partirá a las 18.00 horas de la plaza de Neptuno para dirigirse hacia la Puerta del Sol, mientras las otras fuerzas han convocado otra movilización media hora antes en Atocha. Estas concentraciones se suman a las planteadas por las distintas organizaciones sindicales en otras localidades de la Comunidad a lo largo de la jornada, así como en los campus de las universidades públicas.