Sindicatos educativos exigen a Delegación una investigación por las "desproporcionadas" cargas del cuarto día de huelga

Manifestantes durante una concentración con motivo de la huelga indefinida de educación, ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). La huelga indefinida de la educación pública madrileña comienz - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de la educación pública madrileña ha exigido a la Delegación del Gobierno en Madrid que investigue las "violentas y desproporcionadas" cargas policiales de este cuarto día de huelga indefinida.

Esta reclamación se ha producido después de que esta mañana centenares de manifestantes hayan llegado hasta el Palacio de Santoña, desde la Consejería de Educación donde se manifestaban, para realizar un 'escrache' a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un acto en el que intervenía.

La Policía ha tenido que intervenir y cerrar los accesos al edificio para garantizar la seguridad de la dirigente madrileña con cargas hacia los manifestantes para despejar la zona y liberar la salida.

En un comunicado, el comité ha asegurado que varias personas han resultado heridas como consecuencia de estas actuaciones y ha expresado su solidaridad con los afectados. Asimismo, ha responsabilizado al Gobierno regional de la "falta de negociación" que, a su juicio, ha provocado el conflicto educativo.

"Es inadmisible que la falta de diálogo y negociación por parte de la Administración educativa vaya acompañada de una respuesta policial desproporcionada frente a quienes ejercen pacíficamente sus derechos fundamentales", ha señalado.

El comité ha reclamado a la Delegación del Gobierno que garantice que no vuelvan a repetirse actuaciones de esta naturaleza y ha recordado que las intervenciones policiales de este lunes se suman a las que ya sufrieron los manifestantes el pasado miércoles durante las protestas en la Universidad Complutense de Madrid.

"Resulta especialmente grave que se pretenda proyectar una imagen de violencia sobre un colectivo que está ejerciendo pacíficamente sus derechos fundamentales", han sostenido.

Además, ha rechazado las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al considerar que contienen "afirmaciones falsas" y pretenden "desacreditar" una movilización que ha defendido como legítima, acordada democráticamente en una asamblea el pasado junio y respaldada por organizaciones sindicales y distintos colectivos.

Concretamente, la dirigente madrileña sostuvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los sindicatos "untados" son los que están detrás de estas movilizaciones. Además, tacho a los manifestantes de "coro rociero" y les acusó ser gente "violenta", que a través "del acoso y la intimidación" pretende conseguir sus fines.

En este sentido, los sindicatos han considerado "especialmente grave" que se pretenda proyectar una imagen de violencia sobre un profesorado que está ejerciendo "pacíficamente" sus derechos fundamentales. "No vamos contra nadie. Estamos defendiendo la educación pública", ha subrayado.

Ante lo sucedido, el comité ha convocado para este martes una rueda de prensa frente a la Delegación de Gobierno a las 19.45 horas, a la que le seguirá una manifestación de urgencia a las 20.30 horas hasta la Consejería de Educación (C/Alcalá, 32).

El comité ha señalado que la huelga indefinida responde a "años de reivindicaciones sin respuestas suficientes por parte de la Administración educativa" y ha subrayado que supone "un "enorme sacrificio personal, profesional y económico" para los docentes.

EXIGEN UNA REUNIÓN INMEDIATA LA CONSEJERA

El comité ha exigido a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que lo reconozca como "interlocutor legítimo" y convoque de manera inmediata una reunión para negociar la tabla reivindicativa.

Para sostener esta petición, ha invocado el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, que, según ha recordado, establece el deber de negociar desde el preaviso y durante la huelga para tratar de alcanzar un acuerdo.

Los convocantes han defendido que la huelga indefinida constituye el "último recurso" del profesorado tras años de movilizaciones y reclamaciones sin respuestas suficientes, y han destacado el "enorme sacrificio personal, profesional y económico" que supone para quienes la secundan.

Asimismo, han reclamado recursos para la escuela pública madrileña, condiciones laborales dignas para sus profesionales y una atención educativa de calidad para todo el alumnado, junto con compromisos concretos que permitan responder a sus demandas.

"No queremos prolongar esta huelga. Queremos que deje de ser necesaria", ha manifestado el comité, que ha insistido en su disposición a negociar y ha situado en el Gobierno regional la responsabilidad de convocar ese encuentro.