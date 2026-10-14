Sindicatos de Policía piden la dimisión del delegado del Gobierno por "cuestionar la profesionalidad" de los agentes

Varios alumnos se manifiestan en el campus de Ciudad Universitaria, a 14 de octubre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato policial JUPOL ha exigido la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por una serie de "declaraciones e insinuaciones" en las que, a su juicio, está "cuestionando la profesionalidad de los agentes" desplegados en Ciudad Universitaria ante la manifestación por la Educación Pública.

La concentración ha desembocado en una serie de cargas policiales por la mañana que han dejado al menos cinco manifestantes detenidos, algunos de ellos heridos, así como dos policías con lesiones leves. Martín ha solicitado una "investigación de urgencia" ante una posible actuación desproporcionada de los agentes.

En este contexto, desde el sindicato han acusado a la Delegación del Gobierno de "acusar públicamente a los policías", mientras por otro lado no facilita información operativa en lo que consideran es una decisión "política" que "pone en riesgo la integridad de los agentes" de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

Para JUPOL, las declaraciones del delegado del Gobierno "comprometen seriamente el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana".

Martín ha anunciado que ha solicitado al jefe Superior de Policía de Madrid una "investigación de urgencia" sobre las cargas policiales en Ciudad Universitaria ante unas "imágenes muy duras" que, a su entender, requieren de una explicación y de la adopción de las medidas que sean "pertinentes".

Según ha explicado, la Policía Nacional ha acudido a la zona de Ciudad Universitaria tras recibir llamadas alertando de la presencia de un grupo de personas, algunas de ellas embozadas, que estaban cortando el tráfico en una concentración por la enseñanza pública.

La Policía ha dispuesto un cordón de seguridad que, sin embargo, los manifestantes han intentado rebasar, llegando incluso a agredir a alguno de los agentes. "Ha sido el detonante de esa reacción que, yo creo, debería haber sido proporcionada", ha destacado.