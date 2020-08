Los sindicatos del sector educativo tantean una convocatoria de huelga del personal público en septiembre

Se suma a un calendario de acciones que se están confeccionando y que arrancarían en agosto, como una manifestación virtual

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos del sector educativo CC.OO., UGT, CGT y STEM, reunidos en Asamblea del Profesorado celebrada el pasado 29 de julio, tantean una convocatoria de huelga en septiembre destinada al personal de los centros públicos para sumar, si sus organizaciones y federaciones lo consideran oportuno, al resto de la comunidad educativa.

La reunión, celebrada de forma telemática, puso sobre la mesa que la convocatoria de huelga es "oportuna", como recogen los sindicatos en un comunicado, y plantean inicialmente que podría extenderse "al menos dos días: uno al inicio de cada una de las etapas o modalidades educativas y otro conjunto de todas las etapas y modalidades".

Esto se suma a un calendario de acciones que se están confeccionando y que arrancarían en agosto, como una manifestación virtual, ciberacciones, convocatorias con la prensa o una nueva asamblea provincial de docentes.

Tendrían continuidad en la primera semana de septiembre con asambleas en centros con la participación de toda la comunidad educativa o resoluciones en claustros.

Los sindicatos convocantes estudiarán todas las propuestas y se reunirán este mes de agosto para valorar la situación existente en ese momento, la tabla reivindicativa o precisar las fechas y ámbito de la convocatoria de huelga.

CC.OO., UGT, CGT y STEM instan a la Comunidad de Madrid "a que revierta los recortes y realice la inversión necesaria en la escuela pública para garantizar las adecuadas condiciones educativas y una vuelta segura".

"Si la Consejería de Educación no modifica su postura y no aumenta los recursos se intensificarán las convocatorias, siempre previa consulta al profesorado", han advertido, antes de cargar contra unas "instrucciones nada garantistas que no responden a las medidas de seguridad necesarias para afrontar el inicio de curso".