Sindicatos ven "indignante" que la Comunidad hable de "refuerzo" en Atención Primaria cuando la situación es de abandono

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Sanidad madrileña han cargado este miércoles contra el "indignante" anuncio de la Comunidad de Madrid de un "refuerzo" en la Atención Primaria cuando, según denuncian, el Gobierno regional tiene desmantelados y abandonados los centros de salud, dado que carecen de una dotación presupuestaria adecuada y cuentan con una plantilla escasa y sobrecargada.

Así, desde CC.OO. y UGT han coincidido en censurar por propagandístico el "refuerzo" anunciado por la Gerencia Asistencial de Atención Primaria en recursos Covid-19 como la cita telefónica para posibles casos o la atención en Unidades Covid para rastreo, mientras que desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) lo han calificado como "desacertado".

En concreto, CC.OO. Sanidad Madrid ha señalado que se trata de "otra de las muchas acciones de propaganda a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno regional" frente a "una realidad" de centros de salud que "siguen colapsados" y con profesionales "exhaustos". "La Atención Primaria es totalmente precaria en medio de una quinta ola que puede volver a causar serios problemas a la ciudadanía", ha alegado.

En la misma línea, desde UGT ha subrayado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no quiere conjugar "ninguna de las acepciones de la palabra reforzar" pero se jacta de hacerlo "en un cruel acto de hipocresía frente a la población". "Llevamos desde el principio de la pandemia escuchando promesas reiteradamente incumplidas, viendo cómo se destinan a Atención Primaria presupuestos irrisorios que no llegan a cubrir siquiera las necesidades previas a la pandemia", han señalado.

La Mesa Sectorial de Sanidad --en la que están representada la Comunidad y los sindicatos CC.OO., UGT, Amyts, SATSE y CSIT-- inició el pasado 1 de julio la negociación de cara al denominado Plan de Mejora de la Atención Primaria en la que se reclama un incremento de la plantilla en todos los niveles asistenciales y una mayor inversión.

Para los sindicatos, es "indignante e intolerable" que se hable de "refuerzo" en Atención Primaria cuando en los centros de salud, según denuncia UGT, "no hay médicos en parte del horario" se doblan turnos para cubrir las ausencias, las citas que se demoran hasta 15 días, hay dificultades de acceso telefónico, las unidades administrativas están sobrecargadas o hace un calor insoportable por las averías de la climatización.

Desde UGT también han reiterado las críticas por una campaña de vacunación contra la Covid-19 "gestionada sin planificación que obliga constantemente a reorganizar los centros, unidades de gestión Covid infradotadas que no pueden dar respuesta a las promesas de rastreo y seguimiento de la Consejería y terminan derivando esas tareas a los centros de salud". "Los pacientes no entienden que la Administración de un mensaje y la realidad de los centros les muestre otro, y cargan su enojo y frustración contra los trabajadores a los que acusan de no dar

el servicio que se les promete", ha lamentado este sindicato.

La Federación de Sanidad de UGT ha exigido en este sentido a la Gerencia de Atención Primaria y a la Consejería de Sanidad que se retracten de esas declaraciones, y que de una vez por todas refuercen la Atención Primaria con presupuesto y planificación.

ÚNICAS CONTRATACIONES

Desde CC.OO., además, se ha afeado a la Consejería este anuncio cuando "las únicas contrataciones en Atención Primaria" han sido las de 42 auxiliares administrativos, procedentes de la bolsa de empleo, para atender las llamadas telefónicas de una veintena de centros de salud ante el elevadísimo número de llamadas que recibían.

"Los 42 auxiliares que atienden las llamadas no tienen preparación para rastrear y tampoco están ubicados en los centros físicamente sino que están en las Direcciones Asistenciales porque los centros más saturados tampoco tienen espacio físico para ubicar a este personal", ha explicado el sindicato.

Además, ha recordado que al no estar directamente en contacto con el centro de salud y al recibir una gran cantidad de llamadas para hablar con su médico o enfermera, este personal no puede dar solución al asunto y debe emplazar al ciudadano a una posterior comunicación para intentar dar respuesta a su demanda.