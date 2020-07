Smith agradece a Dios que "no llegaran los tiros" en la campaña vasca y acusa al resto de partidos de dejarles solos

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y diputado nacional, Javier Ortega Smith, ha agradecido a Dios que "no llegaran los tiros" en la campaña vasca y ha acusado al resto de partidos políticos de dejarles solos.

"Gracias a Dios no llegaron los tiros pero hubo acoso de proetarras permanente" en todos los actos de la campaña vasca "pero también en Galicia", lo que le ha servido para mandar un mensaje al presidente gallego electo, Alberto Núñez Feijóo, porque parecía que no querían allí "a quienes ejercen el derecho a la libertad".

El también portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha descrito en una entrevista a Radio Inter, recogida por Europa Press, como todos los actos electorales de las campañas vascas y gallegas han estado "rodeados de antidisturbios" por las amenazas recibidas.

"No ha sido una campaña libre y así los simpatizantes no pueden ir a actos, o se hicieron actos con quince personas, porque el resto no se atrevía entrar cuando saben que te abren la cabeza", ha argumentado.

El diputado ha relatado cómo él llegaba a los actos de campaña con sus compañeros "rodeados de 150 antidisturbios". "Ha habido una falta de libertad pero ni un partido ha condenado esos actos y ninguno firmó el manifiesto que redactamos por una campaña libre, sin violencia. Los restantes partidos nos han dejado solos", ha lamentado.