Smith, la cara visible de Vox en el juicio del 'Procés' que cumple su meta de echar a la izquierda "sectaria"

Publicado 27/05/2019 5:06:16 CET

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y candidato del partido al Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, recala en el Consistorio con la llave del gobierno municipal en sus manos y cumplido el objetivo de echar a la izquierda "sectaria" del Consistorio, al entender que lo ha sumido en la "ineficacia cuando no en la ilegalidad".

Ortega Smith, nacido en Madrid y con doble nacionalidad (española y argentina), consigue llevar a Vox al Consistorio de la capital en su segundo intento, pues en las elecciones municipales de 2015 no logró representación, aunque sí participó en los debates 'cara a cara' organizados por Telemadrid en aquellos comicios.

Este abogado que realizó el servicio militar obligatorio como parte de los antiguos Grupos de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas, denominados coloquialmente como 'boinas verdes', forma parte del núcleo duro y fundamental de Vox, como refleja su papel de 'número dos' del líder del partido, Santiago Abascal.

Una de las acciones más llamativas que protagonizó en los inicios de Vox fue una acción reivindicativa en Gibraltar para desplegar una bandera gigante de España en el lado norte del peñón de la colonia británica, para lo cual entró y salió a nado.

Por otro lado, Ortega Smith es el rostro visible de la acusación particular de Vox en el juicio del 'Procés' al interrogar a los principales encausados por el desafío soberanista y ha compaginado la campaña electoral con sus intervenciones en el Tribunal Supremo.

El candidato de Vox manifestó en una entrevista con Europa Press que ejercerá de concejal con independencia del resultado de las elecciones y ve "perfectamente" posible compatibilizar esta actividad con la de diputado en el Congreso de los Diputados.

En esta campaña y con un discurso contundente, Ortega Smith ha acusado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de promover la "ilegalidad" en el Consistorio y ha cargado contra sus principales medidas, como Madrid Central que proponía derogar.

Al igual que su homóloga en la Comunidad, Rocío Monasterio, se ha marcado como objetivo eliminar los 'chiringuitos' en el Ayuntamiento de Madrid, en especial las subvenciones a asociaciones en su opinión afines a la izquierda.

Polémica fue su propuesta de desplazar a la Casa de Campo el Orgullo LGTBi en la capital y ha defendido la necesidad de lanzar un plan urgente contra la okupación en la ciudad y combatir el 'top manta' por sus repercusiones en el comercio.

En la línea del ideario genérico de Vox, el candidato de Vox se comprometió a reducir el IBI al mínimo legal, suprimir el impuestos de plusvalías y reducir trabas administrativas para agilizar el Consistorio.

Ortega Smith aseguró recientemente en una entrevista a Europa Press que "lo peor" que ha hecho durante esta Legislatura de Manuela Carmena ha sido "trasladar el mensaje de que la ley no hay que cumplirla". "Ha hecho apolología de la rebeldía ante la legalidad favoreciendo la okupación de viviendas y alentando y favoreciendo la inmigración ilegal", ha lanzado.

También indicó que pedirá al PP y Cs que le apoyen en "base a un programa común" mientras que si no lo hace, exigirá "coherencia" para dar su respaldo a otras fuerzas del bloque de "no izquierdas" pero no se plantea si entrarían o no en el Gobierno con concejalías.