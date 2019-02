Soto cree que la gente ya asume la participación "como algo suyo que nadie le va a poder quitar"

Publicado 23/02/2019 15:09:21 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, cree que esta ha sido "la legislatura del cambio" y que la gente ya asume la participación y todos los procesos que se han puesto en marcha con ella "como algo suyo que nadie le va a poder quitar".

"La participación era uno de los asuntos que más había que cambiar porque cualquier persona que haya vivido en Madrid en los últimos treinta años sabrá que, hasta que llegó Ahora Madrid, el Ayuntamiento nunca había preguntado nada a nadie, ni sobre decisiones cercanas, como qué hacemos con la plaza del barrio, ni sobre grandes obras que han costado miles de millones y que aún pagamos, como candidaturas olímpicas, que durante décadas se han tomado sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía", ha argumentado el edil en una entrevista con Europa Press.

"Ha sido un cambio brutal para un mandato, un cambio radical", ha definido. "Como conciencia ciudadana, la participación ya estaba antes de llegar Ahora Madrid al Ayuntamiento, lo que no estaba a la altura eran las instituciones", ha puntualizado. Defiende Soto que la participación ciudadana como profundización democrática "es algo en lo que no se puede parar".

Pablo Soto tiene claro que la participación ciudadana en el Ayuntamiento por sus más diversas vías --desde presupuestos participativos a consultas ciudadanas pasando por iniciativas en Decide Madrid, el Observatorio de la Ciudad...-- viene para quedarse. "Ya nadie en Madrid se imagina que un alcalde tome una decisión que va a costar veinte años pagando deudas sin preguntar o que se va a gastar miles de millones para que Madrid sea sede olímpica sin que eso tenga un proceso de participación ciudadana. Eso ya está asumido", ha indicado.

"Ya nadie lo va a discutir, es como discutir la democracia", ha señalado el delegado, que ha apuntado que los políticos "tienen permanentemente la tentación de cerrar y limitar la participación, como se ve en los debates de los plenos, donde incluso han descrito la participación ciudadana como un riesgo para la democracia". "Eso hace pensar en el concepto de democracia que pueden defender desde esa perspectiva", ha lanzado.

Además ha sido la legislatura en la que el área ha conseguido sacar adelante dos ordenanzas, la de Transparencia y la de Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica, que se aprobará en el Pleno de este martes, además del reglamento orgánico del Observatorio de la Ciudad.

"Son tres textos legales que no existían, no había ninguna normativa de transparencia en todo el Ayuntamiento, no había ningún departamento de Transparencia. El primer mandato de Manuela Carmena finaliza con una dirección general de Transparencia, con una ordenanza de transparencia que está siendo puesta de ejemplo no sólo a nivel estatal sino internacional y con unos resultados que hace que Madrid se haya convertido, según todos los rankigs, en la ciudad más transparentes de España", ha remarcado el edil.

DECIDE MADRID PODRÍA LLEGAR A GINEBRA

Uno de los elementos de participación clave ha sido la plataforma Decide Madrid, con una estructura que ya ha sido copiada en distintas partes del globo. La última ciudad que está estudiando el modo es Ginebra, un lugar especial para Soto por que Suiza es referencia mundial en democracia directa.

Además Decide Madrid está llegando a países con fuerte necesidad de desarrollo democrático a través de uno de los programas de la ONU, como Somalia, donde incluso "están planteando elaborar su nueva Constitución utilizando Decide Madrid".

Ahora mismo en la plataforma están inscritas 451.797 personas, lo que equivaldría a 18 concejales si Decide Madrid fuera un grupo municipal y casi el triple de la población que reside en el área de Madrid Central.