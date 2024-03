Tania Pardo, nueva directora del CA2M: "Madrid siempre ha sido un espacio de creatividad increíble"

Defiende el papel de las galerías y cree que una rebaja del IVA a las obras del arte "beneficiaría mucho" al sector



MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva directora del Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) de Móstoles, Tania Pardo, defiende que la Comunidad de Madrid "siempre ha sido un espacio de creatividad increíble" y un lugar de creación "muy efervescente".

"En Madrid hay muchas escenas, eso es interesantísimo. No sólo convive una, sino varias, y conocerlas, implicarte, visitar espacios independientes, espacios gestionados por artistas, galerías más clásicas, más jóvenes, menos clásicas...", ha defendido Pardo en una entrevista concedida a Europa Press apenas tres semanas después de su nombramiento y en la que ha querido hacer "una mención especial" a las galerías porque "su desarrollo y su trabajo es fundamental", también "para las instituciones y para los artistas".

Firmas como Travesía Cuatro, Maisterravalbuena, Ehrhardt Flórez o Elba Benítez, junto a "otras más clásicas" como Guillermo de Osma son, a su juicio, "fundamentales" y "no solamente para comprar o para generar una colección, sino para el estudio también".

"Los estudios de Historia del Arte pasan también porque esos estudiantes visiten y asuman en su geografía cotidiana la existencia de las galerías. Yo creo que las galerías hacen un papel titánico, porque además son espacios privados y bueno, me parecen fundamentales. Creo que si te interesa el arte contemporáneo no tienes por qué ir a una galería a comprar, si compras mejor, pero si no, también puedes ir para aprender", ha defendido esta historiadora del arte que se ha convertido en la primera mujer en los 15 años de historia del CA2M en dirigirlo.

Precisamente sobre las galerías, Pardo se ha referido a una "cuestión candente" como es su petición de rebajar el IVA de las obras de arte, una reclamación que se abrió a estudiar el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la pasada Feria ARCOMadrid. Para la responsable del Centro de Arte Dos de Mayo, se trata de una medida que "beneficiaría mucho" al sector.

Una reciente edición número 43 de ARCOMadrid --la primera sin su fundadora, Juana de Aizpuru--, que Pardo ha vivido "intensamente" y que constituye un "punto de encuentro" para los profesionales del arte, por lo que "sirve mucho también de testeo a nivel mundial"

Sobre esa salud del arte contemporáneo, la directora del CA2M destaca las "grandísimas escultoras españolas" que trabajan actualmente, en un contexto de "vuelta a lo material", y defiende la calidad del arte contemporáneo español en general.

UN ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL "MUY POTENTE"

"Creo que el arte español contemporáneo es digno de estar en los mejores lugares", ha defendido, aunque reconoce que el sistema del arte español debe afrontar retos como su proceso de profesionalización, a pesar de lo cual insiste en que es "muy potente".

La Comunidad de Madrid designó el pasado 23 de febrero a Tania Pardo como nueva directora del Museo Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles (CA2M), tomando así el relevo de Manuel Segade, quien abandonó la Dirección en junio del pasado año para ponerse al frente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Pardo fue la mejor valorada en el proceso selectivo que el Gobierno regional convocó el pasado 4 de diciembre de 2023. Nacida en Madrid en 1976, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde ha sido también profesora asociada. Cuenta con formación complementaria en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Institut Français de París o el International Finisht Artist del FRAME de Helsinki.

Ha colaborado como crítica de arte en diferentes medios como 'Lápiz', 'Exit', 'El País' o 'El periódico del arte'. Del mismo modo, ha ejercido como directora de proyectos de la Fundación Santander, responsable de exposiciones de La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid y forma parte del equipo docente del Máster Curatorial Studies de la Universidad de Navarra. También ha trabajado en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), con sede en León.

También ha coordinado proyectos de mediación y coordinación de jornadas, másteres y cursos. En la consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid ha desarrollado las labores de asesora de Artes Plásticas entre 2019 y 2023, y ha sido subdirectora del Museo Centro de Arte Dos de Mayo desde 2019.