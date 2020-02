Taxistas reclaman más sanciones y control contra la VTC y cargan contra la Comunidad: "Vais a acabar en Soto del Real"

Publicado 18/02/2020 12:43:41 CET

Los concentrados piden la dimisión de Garrido y advierten de acciones judiciales si no se aplica la legislación marcada por los tribunales

Miembros de la Federación Profesional del Taxi de Madrid han reivindicado este martes al Ejecutivo regional que "haga cumplir la ley" y aplique sanciones, e incluso retire licencias, al sector VTC que opere en la región sin la perceptiva hoja de ruta.

Así lo han reclamado durante una concentración frente a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid donde han cargado contra varios miembros del Gobierno regional, sobre todo contra el titular de este departamento, Ángel Garrido, a quien los concentrados han llegado a reclamar su dimisión.

'Vais a acabar en Soto del Real', 'Buitres', 'Cerdos', 'Manos arriba, esto es un atraco' y 'Delincuentes' son algunas de las consignas que han lanzado los concentrados durante su protesta, donde han desplegado un mosaico con el lema 'Garrido no quiere hacer cumplir la ley'.

Esta convocatoria se produce tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional que "declaró legal la prohibición que tenían las VTC de circular y estacionar sin tener un servicio previo contratado y la hoja de ruta cumplimentada". Así, avaló la obligación que los VTC, los que dan servicio a Uber y Cabify, tienen de emitir una 'hoja de ruta' por cada uno de los servicios de transporte que realizan.

Los manifestantes han portado carteles con extractos de esta sentencia, junto a otras pancartas como 'Madrid, región de la corrupción' y 'Ayuso y Garrido, vais a acabar en Soto del Real', junto a un símbolo de una celda.

La protesta no ha sido secundada por otras organizaciones del sector como Elite Taxi y Plataforma Caracol, que entienden que ahora hay mesas de trabajo abiertas, que la hoja de ruta puede valer el documento telemático que emiten estas aplicaciones y que aún no hay sentencia firme.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi y de la Asociación Nacional del Taxi de Madrid (Antaxi), Julio Sanz, ha criticado duramente a Garrido, quien en su etapa como presidente de la Comunidad no cedió a la pretensión del sector de realizar una regulación exprés del sector VTC, al que ha reclamado medidas para garantizar la normativa en los términos que marca la Audiencia Nacional, pues en caso contrario interpondrán acciones legales contra él.

En este sentido, ha afirmado que este colectivo del taxi no va a realizar movilizaciones como la huelga indefinida que realizó a principios del año pasado, porque están abiertos al diálogo aunque sí ha advertido de que optarán por la vía ahora será judicial, con posibles querellas y demandas "a las más altas instancias", si no hay medidas de control a la VTC, pues sus servicios jurídicos se están "cargando de razones y argumentos".

"Si el consejero no tiene medios, no tiene inspectores, no se pone en contacto con la Guardia Civil, no habilita a los agentes de movilidad para que inspeccione también, no da formación a diferentes policías locales, está reconociendo que se ve incapaz, bien por incompetencia o porque le va algo en el asunto, que no quiere terminar con el problema. Si no se ve capacitado para resolver esta grave situación que padecemos, a lo mejor debería dedicarse a otra cosa", ha agregado para enfatizar que "tristemente" no tienen buenas experiencias con Garrido en el pasado.

Sanz ha señalado a los medios de corrupción que la protesta tiene como objetivo celebrar estas resoluciones judiciales que evidencian lo que llevan años "reclamando a los políticos", que es el diferenciar claramente "dos modelos de transportes" que son el taxi, que es de interés general, y la VTC que debe cumplir unos requisitos "muy claros".

"Cualquier vehículo VTC que esté circulando o estacionado sin hoja de ruta debe ser sancionado, así de sencillo y así de claro. Todo lo que haga saltándose esta normativa están infringiendo la ley y no podemos consentir que unas plataforma que han basado su negocio en la ilegalidad y en incumplir las normas, sigan prestando este servicio", ha agregado.

"SI GARRIDO NO ES CAPAZ, QUE SE DEDIQUE A OTRA COSA"

Por ello, el colectivo ha exigido algo de "perogrullo" que es cumplir la ley porque "ya no valen interpretaciones" y "basta echar un vistazo" a las calles de Madrid para comprobar que hay coches circulando captando clientes sin esa hoja de ruta, cuando no están autorizando para prestar el servicio.

"Sería tan sencillo como que cualquier agente una vez salen de su base les pidiera esa hoja de ruta para justificar que está prestando ese servicio. Si la tienen, no hay problema, a trabajar pero si no la tienen hay que denunciarlo, y la acumulación de sanciones debe llevar a la retirada de la autorización", ha desgranado el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.

Preguntado sobre la ausencia de otras plataformas del sector, Sanz ha dicho que tampoco han secundado la manifestación "ni Unauto (patronal VTC) ni Cabify ni Uber". "Cuando están los mejores, las ausencias no se notan", ha remachado.

El portavoz de la Federación Profesional del Taxi, José Miguel Fúnez, ha acusado durante la concentración de intentar llegar a acuerdos con los "ilegales" de la VTC y de tratar de llegar a una normativa "a la carta" para ellos.

