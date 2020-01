El TC anula la sentencia que condenó a siete años de inhabilitación a la exalcaldesa de Alpedrete

Publicado 09/01/2020 15:44:50 CET

ALPEDRETE, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que anula la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a siete años de inhabilitación a la exalcaldesa de Alpedrete, Marisol Casado, por prevaricación administrativa.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, estima el recurso de amparo presentado por Casado y declara que "han sido vulnerados sus derechos a un proceso con todas las garantías". Además, declara la "nulidad" de la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Madrid y mantiene la resolución inicial del Juzgado de lo Penal de Madrid, que fue absolutorio.

"La estimación de la vulneración a la persona física recurrente de sus derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia determina la anulación de la resolución judicial impugnada y la del auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones, en tanto que no reparó dichas vulneraciones, con mantenimiento del fallo de la sentencia de instancia", recoge el Constitucional en el apartado de conclusión.

Marisol Casado fue concejal del PP de Alpedrete desde 1995 y alcaldesa entre 2003 y 2015. Desde 2015 ejercía como portavoz de la formación política en la oposición y era asesora de la Consejería de Educación.

A raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, en 2018, renunció a su acta de concejal y fue cesada de sus funciones en la Consejería de Educación.

El caso se remonta a 2011, por la denuncia presentada por Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Alpedrete por la supuesta contratación de dos trabajadores.

En declaraciones a Europa Press, la exalcaldesa ha dicho sentirse "feliz" porque "por fin" se ha demostrado su "inocencia". "Se ha vulnerado mi presunción de inocencia y mis derechos constitucionales. Queda claro que mi honor está limpio como debería haber estado siempre. Estoy feliz por mi y por mi familia, por que mi familia también ha sufrido mucho", ha destacado.

Casado ha señalado que "han sido ocho años de una persecución terrible" y que "la pesadilla ha terminado con este final feliz". "Me siento muy orgullosa de que mi honor esté limpio. Siempre he dicho que las personas si nos quitan nuestro honor, nos quitan todo. Podremos tener muchas cosas, pero sin honor no nos queda nada", ha añadido.

También ha asegurado que "siempre" ha actuado "con buena fe" y "dentro del marco de la ley". "Prueba de ello ha sido la sentencia", ha concluido.