El Teatro de Autómatas sigue esperando en un depósito de la EMT porque el camión sobre el que asienta no pasó la ITV

El donado Teatro de Autómatas de Gonzalo Cañas sigue esperando en un depósito de la EMT en la calle Trece Rosas después de que el camión, a cuyo motor están ligados los 50 movimientos que puede hacer cada figura, no pasara la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), ha alertado la portavoz socialista de Cultura, Mar Espinar, confirmado por el coordinador de Cultura, Ángel Rodríguez.

Espinar ha defendido en la comisión del ramo que el Teatro de Autómatas debería estar en un hangar en el Price. "Espero que no se agarren a la falta de un tornillo para que no nos quedemos sin un elemento precioso" como es el Teatro de Autómatas, toda una "joya" que ha rogado que "no escondan en un trastero" y que se desmarquen de la "dejadez y el desprecio" de los anteriores gobernantes municipales.

Al anterior Ejecutivo le ha afeado que anunciaran que los autómatas estarían en San Isidro y en los Veranos de la Villa, incluso en el festival Titirimundi, pero "nada de eso se hizo". "Tras la reclusión forzosa dentro del camión, ¿ahora qué?, ¿se volverá a perder tras invertir en él?, ¿qué proponen?, ¿van a toquetearlo sin los que saben?", ha preguntado Espinar al Gobierno exigiéndole que no apueste por cambiar el camión ya que su motor está íntimamente ligado a los autómatas.

El coordinador de Cultura ha confirmado que el pasado 3 de julio el camión no pasó la ITV "por fallos y averías importantes que hacen imposible su arreglo", por lo que el vehículo tiene que ser dado de baja. Es por eso que para trasladarlo de nuevo al Price será necesaria una grúa.

El área, ha continuado, "valorará las posibilidades para la futura gestión del Teatro de Autómatas que garanticen las condiciones adecuadas de uso, conservación y mantenimiento porque se le dará la importancia a su valor cultural y patrimonial de este bien singular".